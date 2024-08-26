https://ria.ru/20240826/inoagenty-1961942819.html

Иноагенты-2024: при каких условиях присваивают статус и как его обжаловать

Иноагенты 2024: кто это простыми словами, статус, закон, список в реестре минюста

Иноагенты-2024: при каких условиях присваивают статус и как его обжаловать

Иноагенты — физические и юридические лица, которые получают поддержку из-за рубежа и занимаются политической деятельностью или сбором данных, касающихся... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-26T17:00

2024-08-26T17:00

2024-08-27T10:15

иноагенты

общество

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Иноагенты — физические и юридические лица, которые получают поддержку из-за рубежа и занимаются политической деятельностью или сбором данных, касающихся государственной безопасности. Кто это простыми словами, что значит этот статус и какие последствия влечет, список иноагентов в реестре Минюста, какие законы регулируют в России иноагентство и при каких условиях физическое или юридическое лицо может быть признано иноагентом в 2024 году, — в материале РИА Новости.ИноагентыИностранные агенты (иноагенты) — лица или организации, которые получают финансирование из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации.“Понятие "иностранный агент" было введено в российское законодательство для обеспечения прозрачности финансирования и деятельности организаций и физических лиц, получающих средства из иностранных источников”, — объясняет Вадим Петров, юрист-международник, председатель правления Ассоциации “Публичная дипломатия”, член Российской делегации в UNESCO.В 2012 году Государственная дума приняла поправки к закону “О некоммерческих организациях”. Согласно этим нововведениям, иностранные агенты должны регистрироваться в Министерстве юстиции и указывать соответствующий статус во всех своих публикациях. Спустя пять лет, в ноябре 2017 года, был принят закон №327-ФЗ, который породил термин “СМИ-иноагент”. Именно с того момента Министерство юстиции может признать иностранным агентом любое СМИ, которое получает поддержку из иностранных источников.В 2018 году были приняты поправки, расширяющие категорию иностранных агентов. Теперь ими могут стать физические лица, например блогеры, распространяющие какие-либо материалы на широкую аудиторию и при этом получающие помощь из-за границы.В 2022 году был принят закон, регулирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, которым также предусматривался единый реестр и ответственность за нарушение установленных правил.Кто признается иностранным агентомКирилл Карасёв, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области объясняет, кто может быть признан иноагентом:Статус и права иноагентовЧтобы людям и организациям, находящимся под иностранным влиянием, присвоили статус иноагента, они должны:Что обязаны делать иноагенты:За нарушение этих правил предусмотрены штрафы.Процедура включения в реестр иноагентовСергей Лопатин, владелец компании Partner & Partners, рассказывает, что процедура включения в реестр иноагентов состоит из следующих этапов:Маркировка иноагентовИностранные агенты обязаны маркировать свои материалы специальным оповещением.“Согласно постановлению правительства РФ от 22 ноября 2022 года, каждая публикация должна сопровождаться пометкой такого содержания: “Настоящий материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)”. Также иностранные агенты обязаны сообщать о своем статусе при обращении в органы публичной власти”, — отмечает Данила Пивоваров, PR-специалист French Bakery SeDelice.Последствия статуса иноагентаПоследствия статуса иноагента включают дополнительные административные обязанности, такие как предоставление отчетов о деятельности и финансировании, а также возможное ограничение доступа к государственному финансированию и участию в государственных тендерах. Иноагенты не могут заниматься деятельностью, которая прямо запрещена законодательством РФ, например, участвовать в выборах или референдумах в качестве кандидатов или организаторов.- Последствия получения статуса иноагента могут быть значительными: снижение доверия общественности и потенциальных партнеров, увеличение административной нагрузки из-за необходимости регулярной отчетности, возможные штрафы и другие юридические санкции за нарушение требований законодательства, — говорит Сергей Лопатин.Что нельзя делать иноагентамКирилл Карасев уточняет, что в России нет запрета деятельности иноагентов, но существует несколько ограничений:А также, дополняет Данила Пивоваров, они не могут использовать упрощенные системы налогообложения и бухгалтерского учета, проводить антикоррупционную и экологическую экспертизы.Законодательство об иноагентахОсновные законодательные акты, регулирующие деятельность иноагентов:Ответственность за нарушение законодательства об иноагентахОтветственность за нарушение законодательства об иноагентах включает административные и уголовные меры:- административные штрафы за несоблюдение требований по отчетности и маркировке материалов;- уголовная ответственность в случае систематических нарушений или серьезных правонарушений, связанных с деятельностью иноагента.Данила Пивоваров объясняет, за что наказывают иностранных агентов:Эти нарушения чреваты штрафами:За повторные нарушения санкции возрастают вплоть до 1 млн рублей.“Упоминать о статусе иноагента по закону должны только они сами и любые СМИ, которые распространяют их материалы или ссылаются на них, — у себя и на других площадках. В противном случае грозит штраф: изданию — от 40 000 до 50 000 рублей, журналисту — от 2000 до 2500 рублей, главному редактору — от 4000 до 5000 рублей. Если вы не СМИ и просто упоминаете иноагента в соцсетях или статье, сообщать о его статусе необязательно (ч. 9 ст. 4 закона “О средствах массовой информации”, ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ)”, — говорит Анастасия Кузнецова.Кого не могут признать иноагентомИноагентами признать не могут:Обжалование включения в реестрЧтобы организацию или физлицо исключили из реестра иноагентов, они должны прекратить получать средства из иностранных источников или отказаться от политической деятельности.“Затем им нужно подать заявление и документы, которые подтвердят, что человек или организация не ведут деятельность иноагента. Минюст проведет проверку и примет решение, после этого человек или организация могут изменить свой статус. ГУРБ Московской области тесно взаимодействует с Управлением Минюста России по Московской области по вопросам, связанным с деятельностью иноагентов, в том числе на стадии изучения информации о лицах, в деятельности которых могут содержаться признаки, свидетельствующие о негативном отношении данного лица к государству”, — отмечает Кирилл Карасев.- Обжалование включения в реестр возможно через судебные инстанции. Организация или физическое лицо могут подать иск о признании решения Минюста незаконным. Судебная практика показывает, что такие дела рассматриваются индивидуально с учетом всех обстоятельств, — уточняет Вадим Петров.Исключение из списка иностранных агентовИсключение из списка иностранных агентов происходит по решению Минюста на основании представленных данных о прекращении получения иностранного финансирования или прекращении политической деятельности.- Для впервые включенных в реестр физических лиц порядок выхода упрощённый — можно просто подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие, что иноагентская деятельность больше не ведётся. Организация должна прекратить получать деньги от иностранных источников или прекратить политическую деятельность, или прекратить свое существование, — рассказывает Данила Пивоваров.Уже есть случаи снятия статуса иноагента. Так, в марте 2024 года он был снят с блогера Николая Соболева. Решение Минюста РФ об исключении из списка иноагентов принято “в связи с утратой признаков иностранного агента”.Всего за время существования института иностранного агентирования в РФ порядка 64 юридических и физических лиц были выведены из реестра по различным основаниям.Список иноагентов на 2024 годАктуальный список иноагентов доступен на официальном сайте Минюста России.- В реестр входят как отдельные лица, так и организации, признанные иностранными агентами. Этот список регулярно обновляется, и включение новых лиц и организаций происходит по мере поступления информации и анализа их деятельности, — говорит Сергей Лопатин.

https://ria.ru/20240725/reklama-1961979649.html

https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961512632.html

https://ria.ru/20240719/inoagent-1960793581.html

https://ria.ru/20240718/orban-1960459397.html

https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959299406.html

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иноагенты, общество, россия