Иноагенты-2024: при каких условиях присваивают статус и как его обжаловать
© iStock.com / izusekИноагенты
© iStock.com / izusek
Оглавление
- Иноагенты
- Кто признается иностранным агентом
- Статус и права иноагентов
- Процедура включения в реестр иноагентов
- Маркировка иноагентов
- Последствия статуса иноагента
- Что нельзя делать иноагентам
- Законодательство об иноагентах
- Ответственность за нарушение законодательства об иноагентах
- Кого не могут признать иноагентом
- Обжалование включения в реестр
- Исключение из списка иностранных агентов
- Список иноагентов на 2024 год
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Иноагенты — физические и юридические лица, которые получают поддержку из-за рубежа и занимаются политической деятельностью или сбором данных, касающихся государственной безопасности. Кто это простыми словами, что значит этот статус и какие последствия влечет, список иноагентов в реестре Минюста, какие законы регулируют в России иноагентство и при каких условиях физическое или юридическое лицо может быть признано иноагентом в 2024 году, — в материале РИА Новости.
Иноагенты
Иностранные агенты (иноагенты) — лица или организации, которые получают финансирование из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации.
“Понятие "иностранный агент" было введено в российское законодательство для обеспечения прозрачности финансирования и деятельности организаций и физических лиц, получающих средства из иностранных источников”, — объясняет Вадим Петров, юрист-международник, председатель правления Ассоциации “Публичная дипломатия”, член Российской делегации в UNESCO.
В 2012 году Государственная дума приняла поправки к закону “О некоммерческих организациях”. Согласно этим нововведениям, иностранные агенты должны регистрироваться в Министерстве юстиции и указывать соответствующий статус во всех своих публикациях. Спустя пять лет, в ноябре 2017 года, был принят закон №327-ФЗ, который породил термин “СМИ-иноагент”. Именно с того момента Министерство юстиции может признать иностранным агентом любое СМИ, которое получает поддержку из иностранных источников.
В 2018 году были приняты поправки, расширяющие категорию иностранных агентов. Теперь ими могут стать физические лица, например блогеры, распространяющие какие-либо материалы на широкую аудиторию и при этом получающие помощь из-за границы.
В 2022 году был принят закон, регулирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, которым также предусматривался единый реестр и ответственность за нарушение установленных правил.
Кто признается иностранным агентом
Кирилл Карасёв, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области объясняет, кто может быть признан иноагентом:
- российское или иностранное юридическое лицо;
- общественное объединение, которое действует без образования юридического лица;
- другое объединение лиц;
- иностранная структура без образования юрлица;
- физлицо.
Статус и права иноагентов
Чтобы людям и организациям, находящимся под иностранным влиянием, присвоили статус иноагента, они должны:
- вести политическую деятельность в России;
- собирать информацию в области военной, военно-технической деятельности РФ;
- распространять или участвовать в создании предназначенных для неограниченного круга лиц материалов;
- финансировать названные виды деятельности.
Что обязаны делать иноагенты:
- вести специальный учет финансовых операций;
- предоставлять государству статистический отчет о своей деятельности;
- уведомлять о своем статусе при обращении к властям;
- предупреждать о своем статусе учредителей и сотрудников;
- помечать свои материалы специальной пометкой.
За нарушение этих правил предусмотрены штрафы.
Процедура включения в реестр иноагентов
Сергей Лопатин, владелец компании Partner & Partners, рассказывает, что процедура включения в реестр иноагентов состоит из следующих этапов:
- 1.Министерство юстиции России и другие органы власти собирают информацию о деятельности организаций и лиц, которые могут подпадать под критерии иноагентов.
- 2.Минюст анализирует собранные данные и принимает решение о включении лица или организации в реестр иноагентов.
- 3.После принятия решения о включении, соответствующее лицо или организация получает официальное уведомление.
© iStock.com / SitthiphongДевушка сидит за компьютером
© iStock.com / Sitthiphong
Девушка сидит за компьютером
Маркировка иноагентов
Иностранные агенты обязаны маркировать свои материалы специальным оповещением.
«
“Согласно постановлению правительства РФ от 22 ноября 2022 года, каждая публикация должна сопровождаться пометкой такого содержания: “Настоящий материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)”. Также иностранные агенты обязаны сообщать о своем статусе при обращении в органы публичной власти”, — отмечает Данила Пивоваров, PR-специалист French Bakery SeDelice.
Последствия статуса иноагента
Последствия статуса иноагента включают дополнительные административные обязанности, такие как предоставление отчетов о деятельности и финансировании, а также возможное ограничение доступа к государственному финансированию и участию в государственных тендерах. Иноагенты не могут заниматься деятельностью, которая прямо запрещена законодательством РФ, например, участвовать в выборах или референдумах в качестве кандидатов или организаторов.
- Последствия получения статуса иноагента могут быть значительными: снижение доверия общественности и потенциальных партнеров, увеличение административной нагрузки из-за необходимости регулярной отчетности, возможные штрафы и другие юридические санкции за нарушение требований законодательства, — говорит Сергей Лопатин.
Что нельзя делать иноагентам
Кирилл Карасев уточняет, что в России нет запрета деятельности иноагентов, но существует несколько ограничений:
- нельзя осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и (или) педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- запрещено организовывать публичные мероприятия;
- нельзя производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
- физлицам нельзя работать в органах публичной власти, в том числе в избиркоме или комиссии референдума.
А также, дополняет Данила Пивоваров, они не могут использовать упрощенные системы налогообложения и бухгалтерского учета, проводить антикоррупционную и экологическую экспертизы.
Законодательство об иноагентах
Основные законодательные акты, регулирующие деятельность иноагентов:
- Федеральный закон № 121-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента”.
- Федеральный закон № 327-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных требований к лицам, занимающимся политической деятельностью в Российской Федерации”.
© iStock.com / IgnatievЗадержание мужчины
© iStock.com / Ignatiev
Задержание мужчины
Ответственность за нарушение законодательства об иноагентах
Ответственность за нарушение законодательства об иноагентах включает административные и уголовные меры:
- административные штрафы за несоблюдение требований по отчетности и маркировке материалов;
- уголовная ответственность в случае систематических нарушений или серьезных правонарушений, связанных с деятельностью иноагента.
Данила Пивоваров объясняет, за что наказывают иностранных агентов:
- за распространение информации без маркировки о статусе иностранного агента;
- неисполнение обязанности сообщать свой статус;
- непредставление или несвоевременное представление сведений в Минюст;
- нарушение порядка и сроков размещения отчёта о своей деятельности;
- неисполнение обязанности по учреждению юридического лица;
- несоблюдение наложенных в связи со статусом ограничений.
Эти нарушения чреваты штрафами:
- для граждан — до 30 000 - 50 000 рублей;
- для должностных лиц — до 100 000 - 300 000 рублей;
- для юридических лиц — до 300 000 - 500 000 рублей.
Минюст расширил перечень иноагентов
19 июля, 17:14
За повторные нарушения санкции возрастают вплоть до 1 млн рублей.
“Упоминать о статусе иноагента по закону должны только они сами и любые СМИ, которые распространяют их материалы или ссылаются на них, — у себя и на других площадках. В противном случае грозит штраф: изданию — от 40 000 до 50 000 рублей, журналисту — от 2000 до 2500 рублей, главному редактору — от 4000 до 5000 рублей. Если вы не СМИ и просто упоминаете иноагента в соцсетях или статье, сообщать о его статусе необязательно (ч. 9 ст. 4 закона “О средствах массовой информации”, ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ)”, — говорит Анастасия Кузнецова.
Кого не могут признать иноагентом
Иноагентами признать не могут:
- Органы публичной власти РФ, государственные компании и подконтрольные им юридические лица, поскольку они являются частью государственного аппарата или контролируются им.
- Религиозные организации, зарегистрированные согласно закону.
- Политические партии, поскольку они уже участвуют в политической деятельности на территории России.
- Объединения работодателей, торгово-промышленные палаты.
- Аккредитованных в РФ иностранных журналистов.
- Дипломатов, глав посольств и консульских учреждений иностранных государств и их сотрудников, членов аппаратов военных атташе и их сотрудников.
- Сотрудников международных компаний, выполняющих служебные обязанности на территории России.
© iStock.com / Matic GrmekМужчина сидит за компьютером
© iStock.com / Matic Grmek
Мужчина сидит за компьютером
Обжалование включения в реестр
Чтобы организацию или физлицо исключили из реестра иноагентов, они должны прекратить получать средства из иностранных источников или отказаться от политической деятельности.
«
“Затем им нужно подать заявление и документы, которые подтвердят, что человек или организация не ведут деятельность иноагента. Минюст проведет проверку и примет решение, после этого человек или организация могут изменить свой статус. ГУРБ Московской области тесно взаимодействует с Управлением Минюста России по Московской области по вопросам, связанным с деятельностью иноагентов, в том числе на стадии изучения информации о лицах, в деятельности которых могут содержаться признаки, свидетельствующие о негативном отношении данного лица к государству”, — отмечает Кирилл Карасев.
- Обжалование включения в реестр возможно через судебные инстанции. Организация или физическое лицо могут подать иск о признании решения Минюста незаконным. Судебная практика показывает, что такие дела рассматриваются индивидуально с учетом всех обстоятельств, — уточняет Вадим Петров.
Исключение из списка иностранных агентов
Исключение из списка иностранных агентов происходит по решению Минюста на основании представленных данных о прекращении получения иностранного финансирования или прекращении политической деятельности.
«
- Для впервые включенных в реестр физических лиц порядок выхода упрощённый — можно просто подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие, что иноагентская деятельность больше не ведётся. Организация должна прекратить получать деньги от иностранных источников или прекратить политическую деятельность, или прекратить свое существование, — рассказывает Данила Пивоваров.
Уже есть случаи снятия статуса иноагента. Так, в марте 2024 года он был снят с блогера Николая Соболева. Решение Минюста РФ об исключении из списка иноагентов принято “в связи с утратой признаков иностранного агента”.
Всего за время существования института иностранного агентирования в РФ порядка 64 юридических и физических лиц были выведены из реестра по различным основаниям.
Список иноагентов на 2024 год
Актуальный список иноагентов доступен на официальном сайте Минюста России.
- В реестр входят как отдельные лица, так и организации, признанные иностранными агентами. Этот список регулярно обновляется, и включение новых лиц и организаций происходит по мере поступления информации и анализа их деятельности, — говорит Сергей Лопатин.
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- Трошин Сергей Александрович
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- Вайпан Григорий Викторович
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- Шуршев Александр Олегович
- Шаблинский Илья Георгиевич
- Спирин Дмитрий Александрович
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- Качанов Роман Романович
- Волохонский Владимир Львович
- Винатье Лоран Клод Жан-Луи
- Антонов Сергей Юрьевич
- ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ*, 20.05.1956 г.р. , Г. ЗЕСТАФОНИ ГРУЗИНСКОЙ ССР; (БОРИС АКУНИН)
- ЛАЗАРЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА*, 21.07.1966 г.р. , Г. НОВОСИБИРСК;
- РАХМОНОВ ХАМИД АХМАДЖОНОВИЧ*, (РАХМОНОВ ХАМИД АХМАДЖОНОВОИЧ), 10.03.1965 г.р. , С. ОВЧИ РАЙОНА ДЕВАШТИЧ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
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- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД МИРА НА ЮГЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
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- ФОНД "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ"
- Региональная общественная организация "Центр независимых исследователей Республики Алтай"
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- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫЙ ФОНД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ"
- ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА "ДИНАСТИЯ"
- «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии)
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- Некоммерческое партнерство "Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций"
- Ассоциация "Экспертно-правовое партнерство "Союз"
- Автономная некоммерческая организация "Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36"
- Калининградская региональная общественная организация информационно-правовых программ "Женская лига"
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- «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)
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- Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие"
- Новосибирский областной общественный фонд "Фонд защиты прав потребителей"
- Озерская городская социально- экологическая общественная организация "Планета надежд"
- Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл- Р"
- Ростовская городская общественная организация "ЭКО-ЛОГИКА"
- Фонд поддержки социальных проектов "Миграция XXI век"
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- Мурманская региональная общественная экологическая организация "Беллона-Мурманск"
- Мурманская региональная молодежная общественная организация "Гуманистическое движение молодежи"
- Самарская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений "АЗЕРБАЙДЖАН"
- «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)
- Общественное региональное движение "Новгородский Женский Парламент"
- Челябинское региональное экологическое общественное движение "За природу"
- Челябинский региональный благотворительный общественный фонд "За природу"
- Региональная общественная экологическая организация Республики Алтай "Архар"
- Автономная некоммерческая организация "Центр социально- трудовых прав"
- Некоммерческая организация Международный Фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "БАТАНИ"
- Межрегиональная общественная организация "Центр гражданского образования и прав человека"
- Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии "Уральский демократический фонд"
- Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ"
- Челябинский региональный орган общественной самодеятельности – женское общественное объединение "Женщины Евразии"
- «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)
- Санкт-Петербургская общественная организация "Общество содействия социальной защите граждан "Петербургская ЭГИДА"
- Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал)
- Нижегородская региональная общественная организация "Институт прогнозирования и урегулирования политических конфликтов"
- Межрегиональная общественная организация "Бюро общественных расследований"
- Межрегиональная общественная организация "Комитет по предотвращению пыток"
- Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ"
- Забайкальское краевое общественное учреждение "Общественный экологический центр "Даурия"
- Региональная общественная организация "Информационно- исследовательский центр "Панорама"
- Калининградская региональная общественная организация содействия развитию женского сообщества "Мир женщины"
- Автономная некоммерческая организация "Правозащитная организация "МАШР"
- «Движение Талибан»
- Местная общественная благотворительная экологическая организация Зеленый Мир
- Межрегиональная общественная организация "Центр содействия коренным малочисленным народам Севера"
- Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека"
- Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности"
- Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"
- Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ"
- Омская городская общественная организация "Фотоклуб "Со-бытие"
- Красноярское региональное экологическое общественное движение "Друзья сибирских лесов"
- Фонд содействия развитию гражданского общества и правам человека "Женщины Дона"
- Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека"
- «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)
- Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства"
- Межрегиональная общественная благотворительная организация "Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды "ПРИНЦИПЪ"
- Автономная некоммерческая организация "Информационно- исследовательский центр "Ясавэй Манзара"
- Региональная общественная организация "Еврейский общинный культурный центр Рязанской области "Хесед-Тшува"
- Региональная общественная организация по улучшению качества жизни общества "Сибирская линия жизни"
- ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР"
- Межрегиональный общественный экологический фонд "ИСАР-СИБИРЬ"
- ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
- Некоммерческое партнерство "Альянс фондов местных сообществ Пермского края"
- ФОНД "ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЙСТВИЕ"
- «Лашкар-И-Тайба»
- Региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно- аналитический центр «Сова»
- Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов «Новое время»
- Автономная некоммерческая организация «Издательский дом «Валентин Мануйлов»
- Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"
- Автономная некоммерческая организация «Институт права и публичной политики»
- Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией»
- Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»
- Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation»
- Вольтская Татьяна Анатольевна
- Арапова Галина Юрьевна
- «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ- ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ»
- Петров Алексей Викторович
- Иванова София Юрьевна
- Общество с ограниченной ответственностью «ЗП»
- Егоров Владимир Владимирович
- Бейлинсон Даниил Александрович
- Охотин Григорий Никитич
- Медиапроект "ОВД-Инфо"
- Гусев Андрей Юрьевич
- Гурман Юрий Альбертович
- «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)
- Автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры»
- Ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований»
- Верзилов Петр Юрьевич
- Важенков Артем Валерьевич
- Толоконникова Надежда Андреевна
- Никульшина Вероника Юрьевна
- Владыкина Елена Сергеевна
- Беляев Иван Михайлович
- Бекбулатова Таисия Львовна
- Алексеев Андрей Викторович
- «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)
- Инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс"
- Воронов Александр Сергеевич
- Саволайнен Руслан Александрович
- Санкт-Петербургская ЛГБТ- инициативная группа "Выход"
- Дальневосточное общественное движение "Маяк" Дальний Восток, Приморский край, г. Владивосток
- Автономная некоммерческая организация по реализации социально- правовых программ "Лилит"
- Хисамова Регина Фаритовна
- Григорьева Алина Александровна
- Григорьев Андрей Валерьевич
- Гималова Регина Эмилевна
- «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»)
- Общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"
- Общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы"
- Общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент"
- Скворцова Елена Сергеевна
- Павлов Иван Юрьевич
- Оленичев Максим Владимирович
- Кочетков Игорь Викторович
- Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ - сеть"
- Заговора Максим Александрович
- Ветошкина Валерия Валерьевна
- «Асбат аль-Ансар»
- Jabhat al-Nusra
- Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа», с 26.01.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Чайка Белые сады»
- Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение»
- Сурначева Елизавета Дмитриевна
- Сотников Даниил Владимирович
- Соловьева Елена Анатольевна
- Симонов Евгений Алексеевич
- Перл Роман Александрович
- Общество с ограниченной ответственностью «МЕМО»
- Клепиковская Екатерина Дмитриевна
- Захаров Андрей Вячеславович
- «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»
- Семенов Алексей Владимирович
- Сабунаева Мария Леонидовна
- Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+инициатив
- Кругликов Кирилл Игоревич
- Елкин Сергей Владимирович
- Доброхотов Роман Александрович
- Благотворительный фонд развития филантропии
- Дзугкоева Регина Николаевна
- Филимонов Андрей Викторович
- Маяковская Екатерина Алексеевна
- «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»
- Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "ИНТЕРРА"
- Дубровский Дмитрий Викторович
- Дремин Иван Тимофеевич
- Борухович Ирина Григорьевна
- Понасенков Евгений Николаевич
- Мурадов Мурад Абдулгалимович
- Константинова Алла Михайловна
- Голубева Анна Львовна
- Воробьев Виктор Викторович
- Борзунова Мария Михайловна
- Общественное объединение футбольных болельщиков «Автоград Крю» (другие наименования: «Autograd Crew», «Kamaz Ultras», «Blue White Crew»)
- Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом «Новая глава»
- Общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение»
- Общество с ограниченной ответственностью «Апрельские тезисы»
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЗА НОРМ»
- Соболь Любовь Эдуардовна
- Моргенштерн Алишер Тагирович
- Автономная некоммерческая организация Краснодарский центр современного искусства "Типография"
- Милов Владимир Станиславович
- Климарев Михаил Валерьевич
- Гозман Леонид Яковлевич
- Религиозное объединение «Каракольская инициативная группа» (иные наименования «Ак-Дян», «JAҤЫ АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ», «Ак Jаҥ», «Алтай Jаҥ Ак Jаҥ», «Белая Вера», «Алтай Дян Ак Дян», «Алтайская вера Белая вера»)
- Сироткин Ярослав Николаевич
- Пархоменко Сергей Борисович
- Невзоров Александр Глебович
- Лушникова Екатерина Евгеньевна
- Венедиктов Алексей Алексеевич
- Вахштайн Виктор Семенович
- «Молодежное демократическое движение «Весна» Региональными координаторами в СанктПетербурге - Екатерина Гончарова, координатор в СанктПетербурге - Евгений Затеев, координатор в Санкт-Петербурге - Валентин Хорошенин, активист движения из Челябинска - Александр Кашеваров, активисты - Екатерина Бушкова, Роман Максимов, Иван Дроботов, Ангелина Рощупко, Тимофей Васькин, активист движения в Твери - Ян Ксенжепольский, основатели - Богдан Литвин, Лев Гяммер.
- Асафьев Артур Валерьевич
- Шаинян Карен Багратович
- Федоров Кирилл Владимирович
- Общественное объединение «Курсом Правды и Единения» (другие названия: Российское общенародное движение «Курсом Правды и Единения», Всероссийская политическая партия «Курсом Правды и Единения», Политическая партия «Курсом Правды и Единения»)
- Медведев Сергей Александрович
- Мартынов Кирилл Константинович
- Лойко Сергей Леонидович
- Быков Дмитрий Львович
- Альбац Евгения Марковна
- Алешковский Дмитрий Петрович
- Общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"
- Общество с ограниченной ответственностью "Вертолет и ко"
- Общество с ограниченной ответственностью "Первый научный"
- Федотова Юлия Евгеньевна
- «База» («Аль-Каида»)
- Романов Сергей Тимофеевич
- Иванов Георгий Сергеевич
- Ванслова Екатерина Михайловна
- Мударисова Альбина Наилевна
- Диогидзе Кристина Тамазовна
- Шадрунова Вера Ивановна
- Курекина Наталья Владимировна
- Садовская Ольга Александровна
- Бабинец Сергей Сергеевич
- Комитет против пыток/Команда против пыток
- Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)
- Пастухов Арсений Александрович
- "Ресурсный центр для ЛГБТ"
- Савва Михаил Валентинович политолог
- Глуховский Дмитрий Алексеевич
- Косыгин Илья Евгеньевич главный редактор издания «Довод»
- Кунадзе Георгий Фридрихович экс-замминстра иностранных дел России
- Балтатарова Евгения Семеновна
- Литвин Богдан Геннадьевич
- Мартыненко Тимофей Сергеевич
- Цимбалюк Роман Владимирович
- «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»)
- Кушнарь Александр Александрович
- Кен Даниил Олегович
- Иванов Дмитрий Сергеевич
- Шукаева Елена Викторовна
- Соловей Валерий Дмитриевич
- Общество с ограниченной ответственностью «Время колокольчиков»
- Афанасьев Андрей Андреевич
- Шац Михаил Григорьевич
- Роднянский Александр Ефимович
- Кочкин Семен Александрович
- Кировская региональная общественная организация «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров»
- Босов Катерина Евгеньевна
- Зыгарь Михаил Викторович
- Общество с ограниченной ответственностью «Иновещание»
- Ярмыш Кира Александровна
- Низовцев Дмитрий Александрович
- Харатьян Кирилл Евгеньевич
- Дзядко Тихон Викторович
- Телегина Наталия Геннадьевна
- Рувинский Владимир Владимирович
- Жадаев Иван Алексеевич
- Организация футбольных болельщиков «Фирма» футбольных фанатов «Поколение»
- Nusra Front
- Долин Антон Владимирович
- Общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди»
- Ясавеев Искэндэр Габдрахманович
- Федоров Мирон Янович
- Сторожева Ирина Владимировна
- Попова Алена Владимировна
- Карпук Руслан Леонидович
- Заякин Андрей Викторович
- Алексеев Иван Александрович
- Биккинин Ирек Дамирович
- Региональный общественный фонд содействия национальному самоопределению народов Мира «Независимость»
- Закрытая компания с ограниченной ответственностью "Букмейт Лимитед" (Ирландия)
- Яковина Иван Викторович
- Синдеева Наталья Владимировна
- Роменский Владимир Андреевич
- Котрикадзе Екатерина Бесикиевна
- Березовец Тарас Валерьевич
- Беньяш Михаил Михайлович
- Докучаев Алексей Алексеевич
- Баев Андрей Сергеевич
- Шуманов Илья Вячеславович
- Общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (иные наименования: «С-16», «BugulmaUltras»
- Шадрина Татьяна Владимировна
- Пономарев Илья Владимирович
- Плющев Александр Владимирович
- Габбасов Руслан Салаватович
- Мурзагулов Ростислав Рафкатович
- Фишман Михаил Владимирович
- Апресян Рубен Грантович
- Фомина Анастасия Дмитриевна
- Балашов Евгений Петрович
- Маковский Дмитрий Максимович
- Православная религиозная группа «В честь иконы Божией Матери «Державная»
- Иниева Надежда Сергеевна
- Уткина Ирина Владимировна
- Кочнева Анастасия Андреевна
- Экологическое движение «42»
- Аскеров Ровшан Энвер оглы
- Тайлер Назаров
- Екатерина Мессорош
- София Ривер
- Ева Черенкова
- Транс-инициативная группа «Т- Действие»
- Общественное движение «Штольц», действующее под названием «Штольц Хабаровск», «Штольц Дальний Восток», «Штольц-Югент»
- Общество с ограниченной ответственностью «Город без преград»
- Московский региональный общественный благотворительный фонд «Социальное партнерство»
- Телин Федор Алексеевич
- Гармажапова Александра Цыреновна
- Монгайт Анна Викторовна
- Барабашова Любовь Григорьевна
- Шихман Ирина Юрьевна
- Усанова Олимпиада Валентиновна
- Светов Михаил Владимирович
- Мальцев Вячеслав Вячеславович
- Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»
- Ухов Сергей Анатольевич
- Фурсов Анатолий Владимирович
- Кирсанов Сергей Владимирович
- Смольянинов Артур Сергеевич
- Троицкий Артемий Кивович
- Малышева Наталья Александровна
- Дарбинян Саркис Симонович
- Шакиров Станислав Игоревич
- Козлюк Артем Валерьевич
- Нордик Лёля Александровна
- Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального Всетатарского Политического Общественного Движения (РЕВТАТПОД) - Всетатарского Общественного Центра (ВТОЦ) (НЧО ТОЦ)
- Россман Элла Юрьевна
- Колесников Андрей Владимирович
- Пьяных Глеб Валентинович
- Ганнушкина Светлана Алексеевна
- Жвик Анастасия Николаевна
- Грязневич Наталья Владимировна
- Давыдов Дмитрий Викторович
- Любимов Дмитрий Александрович
- Тютрин Иван Иванович
- Таратута Юлия Леонидовна
- Организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные наименования «T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters»)
- Самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида» Самарская область, Самара
- Баранова Мария
- Хмилевская Алёна
- Латышкова Ольга
- Корнилова Елена
- Мулюкова Милия
- Мажарова Анна
- Киясова Инна
- Буканова Екатерина
- Полетаев Юрий
- Автономная некоммерческая организация патриотического воспитания молодежи «Рубеж Севера»
- Касянчук Денис
- Чунова Александра
- Коржова Дарья
- Дадашова Камилла
- Позычанюк Валерия
- Панкратова Ирина
- Дворников Вячеслав
- Смирнов Сергей
- Мироненко Петр
- Малкова Ирина Владимировна
- Организация - межрегиональное национал-радикальное объединение «Misanthropic division» (название на русском языке «Мизантропик дивижн»), оно же «Misanthropic Division» «MD», оно же «Md»
- Осетинская Елизавета Николаевна
- The Bell
- Гудков Дмитрий Геннадьевич
- Рамазанова Земфира Талгатовна
- Прокашева Елена Владимировна
- Дудко Екатерина Артуровна
- Макашенец Александр Юрьевич
- Мезерин Павел Владимирович
- Фонд развития цифровых прав
- Общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия"
- Военно-патриотический клуб «Белый Крест»
- Al-Qaeda
- Серенко Дарья Андреевна
- Кашапов Рафис Рафаилович
- Омбадыков Эрдни Басан
- Агумава Фидель Эдуардович
- Прусикин Илья Владимирович
- Гончар Иван Сергеевич
- Трубин Герман Алексеевич
- Берендеев Олег Константинович
- Разживина Надежда Сергеевна
- Слета Артем Сергеевич
- Украинская организация «Братство»
- Соловьева Наталья Евгеньевна
- Проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK" Новосибирская область, г. Новосибирск
- Беседина Дарья Станиславовна
- Харченко Вадим Михайлович
- Яганов Ибрагим Хасанбиевич
- Устимов Антон Михайлович
- Осечкин Владимир Валерьевич
- Гырдымова Елизавета Андреевна
- Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНЕС"
- Шелест Александр
- Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры»
- Чентемиров Георгий Ростиславович
- Бойко Сергей Андреевич
- Покровский Максим Сергеевич
- Бакалейко Богдан Владимирович
- Айсин Руслан Валерьевич
- Чиков Павел Владимирович
- Евгений Писемский
- Парни Плюс/Парни+
- Водвуд Вераника Сергеевна
- Гудков Геннадий Владимирович
- Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА)
- Гершензон Лев Михайлович
- Губарев Даниил Евгеньевич
- Фонд "Свободная Бурятия"
- Всемирный фонд природы, с 18.09.2023 Фонд охраны окружающей среды и защиты животных
- Лошак Андрей Борисович
- Кагарлицкий Борис Юльевич
- Павловский Глеб Олегович
- Галлямов Аббас Радикович
- Колезев Дмитрий Евгеньевич
- Ройзман Евгений Вадимович
- Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО)
- Шульман Екатерина Михайловна
- Школа свободной общественной мысли "Возрождение"
- Казанцева Александра Николаевна
- Ривина Анна Валерьевна
- Шпилькин Сергей Александрович
- Асланян Сергей Степанович
- Намазбаева Татьяна Валерьевна
- Максакова-Игенбергс Мария Петровна
- Албуров Георгий Валентинович
- Преображенский Иван Сергеевич
- Украинская организация «Правый сектор»
- Осовцов Александр Авраамович
- Матвеев Ян Андреевич
- Горбунова Екатерина Аверкиевна
- Журналистский проект "Адвокатская улица"
- Вихарева Эльвира Владимировна
- Севец-Ермолина Наталья Федоровна
- Грозев Христо
- Павел Самбуров
- Андрей Оболенский
- Юрий Максимов
- Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области
- "Радужная ассоциация"
- Юрий Белят
- Максим Гликин
- Тимур Олевский
- Илья Рождественский
- Анна Трефилова
- Вероника Куцылло
- Интернет-издание "Полигон"
- Издание "Агентство"
- Каныгин Павел Юрьевич
- Местная религиозная организация «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области»
- Мунтян Павел Андреевич
- Яковенко Игорь Александрович
- Бабченко Аркадий Аркадьевич
- Общество с ограниченной ответственностью "Хроникёр"
- Гуриев Сергей Маратович
- Барышников Михаил Николаевич
- Чхартишвилли Григорий Шалвович (Борис Акунин)
- "Настоящая Россия"
- Кондрашов Сергей Юрьевич
- Цымбалова Наталья Александровна
- Религиозная группа «Файзрахманисты»
- Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие
- Суворов Глеб
- Ягодин Денис
- Закирова Елена
- Карцов Николай
- Бурдиянов Ион
- Звягинцев Лев
- Боброва Анна
- Авдеева Наталья
- Лавриченко Влад
- Межрегиональное общественное объединение «Северное Братство»
- Кононов Николай
- Баранова Наталья Владимировна
- Сидоренко Алексей Аркадьевич
- "Теплица социальных технологий"
- Аренина Катя
- Резникова Екатерина
- Маневич София Владимировна
- Солдатских Виталий Андреевич
- Маглов Михаил Михайлович
- Дубах Борис Максимович
- Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour/Combat18», «B&H», «BandH»)
- Jehovah’s Witnesses
- Махольд Полина Павловна
- Издание "Проект"
- Кузахметов Максим Рафикович
- Орешкин Дмитрий Борисович
- Супер Роман Владимирович
- Гаджиев Магомед Тажудинович
- Баулина Татьяна Вадимовна
- "Совет матерей и жен"
- Дивисенко Оксана Викторовна
- Лада-Русь Светлана Михайловна
- Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции»
- "Общенародный Союз Возрождения России"
- Цуканова Ольга Викторовна
- Пшеничная Анна Эдуардовна
- Архипова Александра Сергеевна
- Чернышов Сергей Андреевич
- Иноземцев Владислав Леонидович
- Аллеман Ирина Владимировна
- Бортник Егор Михайлович
- Общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб"
- Юдина Дария
- Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз»
- Юдина Анастасия
- Фролова Алла
- Фаттуш Ольга
- Скачкова Ирина
- Пирогова Хельга
- Михеева Наталья
- Литвинович Марина
- Литвинова Евгения
- Кильтау Екатерина
- Каруличева Анна
- Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь»
- Камолинкова Наталья
- Изотова Елена
- Зуева Анна
- Гончарова Екатерина
- Гершберг Евгения
- Галямина Юлия
- Ганиева Алиса
- Галеева Римма
- Вознесенская Наталия
- Витухновская Алина
- Местная общественная организация «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца»
- Бруссер Александра
- Белянкина Екатерина
- Алиева Елизавета
- Женское общественно-политическое движение "Мягкая сила"
- Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА ИНФО"
- Истеев Давид
- "Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group)
- Агафонова Елена Владимировна
- Пастухов Владимир Борисович
- Певчих Мария Константиновна
- Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа»
- Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы"
- Караулов Андрей Викторович
- Горпинченко Алексей Вячеславович
- Гольдшмидт Филипп
- Морев Андрей Зиновьевич
- Тимонов Михаил Леонидович
- Гребенщиков Борис Борисович
- Лихтаренко Алина Сергеевна
- Комьюнити-центр "Действие"
- Мишинов Мирослав Сергеевич
- Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола»
- Попова Елена Владимировна
- Движение сознательных отказчиков
- Ступин Евгений Викторович
- Белик Александр Еленович
- Латыпов Роберт Рамилевич
- Боварь Виталий Викторович
- Лобанов Михаил Сергеевич
- Колмановский Илья Александрович
- Невзлин Леонид Борисович
- Парамонова Юлия Борисовна
- Межрегиональное общественное объединение «Формат-18»
- Фонд "Свободная Якутия" (Free Yakutia Foundation)
- Загитов Тимур Маратович
- Лынов Егор Васильевич
- Гришин Андрей Николаевич
- Информационный портал "ВЕСЬМА"
- Прокопьева Светлана Владимировна
- Манский Виталий Всеволодович
- Алексашенко Сергей Владимирович
- Шлосберг Лев Маркович
- Общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"
- Межрегиональное общественное движение «Славянский союз»
- Кочесоков Мартин Хусенович
- Эггерт Константин Петрович
- Рогов Кирилл Юрьевич
- Дымарский Виталий Наумович
- Крутихин Михаил Иванович
- Довданов Владимир Анатольевич
- Кондакова Саргылана Константиновна
- Илларионов Андрей Николаевич
- Кривенко Сергей Владимирович
- Общество с ограниченной ответственностью «Три «Ч»
- Региональное общественное объединение "Национал-социалистическая рабочая партия России" ("НСРПР")
- Горалик Линор-Джулия (Горалик Юлия Борисовна )
- Интернет-журнал и медиаплатформа «7х7 – Горизонтальная Россия». Общество с ограниченной ответственностью "Новые региональные медиа", Андреев Павел Владимирович, Чернышева Дарья Владимировна
- Сотникова Татьяна Александровна
- Пионтковский Андрей Андреевич
- Общество с ограниченной ответственностью "БИТРЭЙ"
- Автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого"
- Кинг Ричард-Роман
- Родькин Николай Яковлевич
- Кабаков Денис Владимирович
- Чебыкин Даниил Сергеевич
- Местная организация города Краснодара – «Пит Буль» («Pit Bull»)
- Right Sector
- Общественная организация "Омское гражданское объединение"
- Станина Евгения
- Дворкина Яна Владимировна
- Центр Т
- Литвинов Александр Сергеевич
- Суляндзига Павел Васильевич
- Козырев Михаил Натанович
- Боровой Константин Натанович
- Артеменко Кирилл Сергеевич
- Издание "Бумага"
- Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
- Еланчик Олег Александрович
- Айнбиндер Александра Александровна
- Сетевое издание Sota.vision
- Пелевина Наталья Владиславовна
- Мальгин Андрей Викторович
- Шакиров Мумин Шакирович
- Митрохин Николай Александрович
- Котляров Владимир Андреевич
- Антивоенное этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva)
- Вачагаев Майрбек Момуевич
- Приморская региональная правозащитная общественная организация «Союз славян»
- Катаев Денис Сергеевич
- Карпов Евгений Вячеславович
- MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующий проект My Russian Rights
- Сонин Константин Исаакович
- Резник Максим Львович
- Баршева Оксана Андреевна
- Радзинский Олег Эдвардович
- Белый Руслан Викторович
- Слепаков Семен Сергеевич
- Варламов Илья Александрович
- «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая»
- Муратов Дмитрий Андреевич
- Зубов Андрей Борисович
- Ишутин Кирилл Валерьевич
- Новиков Илья Сергеевич
- Косыгин Илья Евгеньевич
- Интернет-издание "Довод"
- Штефанов Александр Андреевич
- Подольская Ольга Валерьевн
- Белковский Станислав Александрович
- Федоров Юрий Евгеньевич
- Группа «Джамаат мувахидов»
- Седов Кирилл Вадимович
- Шепелин Илья Андреевич
- Кочегин Евгений Сергеевич
- Сидельников Андрей Александрович
- Малаховская Елена Владимировна
- Доможиров Евгений Валерьевич
- Рудакова Диана Борисовна
- Рудой Андрей Владимирович
- Жуковский Владислав Сергеевич
- Муждабаев Айдер Иззетович
- Международное общественное объединение «Национал-социалистическое общество»
- Вотановский Виталий Викторович
- Ковальченко Сергей Владимирович
- Романова Ольга Евгеньевна
- Волобуев Игорь Михайлович
- Курманакаев Анвар Мусабиевич
- Александр Габуев
- центр Карнеги
- Международное движение "Маньяки Культ Убийц" (другие используемые наименования "Маньяки Культ Убийств", "Молодёжь Которая Улыбается", М.К.У.) Верховный Суд Российской Федерации, от 16.01.2023 № АКПИ22-1227С, вступило в силу 21.02.2023
- Террористическое сообщество «Дуббайский джамаат» 2-й Западный окружной военный суд, от 12.07.2022 № 2-121/2022, вступил в силу 26.09.2022
- Межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» Челябинский областной суд, от 12.09.2022 № 3а-237/2022, вступило в силу 18.10.2022
- Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство»
- Партия исламского возрождения Таджикистана (Республика Таджикистан) Верховный Суд Российской Федерации, от 14.09.2022 № АКПИ22-680С, вступило в силу 18.10.2022
- «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челеджихана» Верховный Суд Российской Федерации, от 01.06.2022 № АКПИ 22-303С, вступило в силу 05.07.2022
- Мусульманская религиозная группа п. Кушкуль г. Оренбург - Оренбургский областной суд от 04.03.2022 № 3а-206/2022 (3а-2113/2021), вступило в силу 22.04.2022
- Хатлонский джамаат 2-й Западный окружной военный суд от 03.11.2021 № 2-165/2021, вступило в силу 24.01.2022
- Фейгин Марк Захарович
- Anti-Corruption Foundation Inc.
- Феминистское Антивоенное Сопротивление
- Роскомсвобода
- Татарстанское Региональное Всетатарское общественное движение – Всетатарский Общественный Центр (ОГРН 1021600014831, ИНН 1653007282)
- Незарегистрированное общественное объединение "Невоград" (другие названия: "Неваград", "Невоград-2", "БТО-Невоград", "Ферст Лайн Невоград" (также "Невоград first line", "Невоград Фёст Лайн", "FirstLineNevograd")
- Свидетели Иеговы
- Националистическая группировка "Черный Комитет" ("Чорний Комiтет") (Украина)
- Националистическое объединение "Добровольческое Движение Организации украинских националистов" ("Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв") (Украина)
- Общественная организация "СИЧ-С14" (Громадська органiзацiя "СIЧ-C14" (другие используемые наименования: "Слава и Честь", ГО "С14", "Основа Майбутнього") (Украина)
- Межрегиональная общественная организация «Граждане СССР» (другие наименования «Держава Союз Советских Светлых Родов», «Совет Советских Социалистических Районов», «Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Воинов Державы Союза Советских Светлых Родов», «Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов», «Верховный Совет Воинов Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов», «ВСВ держава СССР», «Союз Советских Социалистических Республик»)
- «Националистическое движение «Проект Штурм»
- Общественное объединение «Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области»
- Общественное объединение «Народное движение Адат»
- Неформальное молодежное объединение «Н.О.Р.Д. /Народное объединение русского движения»
- Галкин Максим Александрович - Украина - Осуществление политической деятельности - 16.09.2022
- Наки Майкл Сидней - Украина - Осуществление политической деятельности - 09.09.2022
- Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат»
- Эйдельман Тамара Натановна - Украина - Осуществление политической деятельности - 09.09.2022
- Латынина Юлия Леонидовна - Украина - Осуществление политической деятельности - 09.09.2022
- Крашенинников Федор Геннадиевич - Украина, Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn) - Осуществление политической деятельности - 02.09.2022
- Макаревич Андрей Вадимович - Украина - Осуществление политической деятельности - 02.09.2022
- Зимин Борис Дмитриевич - Украина - Осуществление политической деятельности - 02.09.2022
- Жданов Иван Юрьевич - Украина - Осуществление политической деятельности - 02.09.2022
- Гордеева Катерина Владимировна - Украина - Осуществление политической деятельности - 02.09.2022
- Гордон Дмитрий Ильич - Украина - Осуществление политической деятельности 02.09.2022
- Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») Верховный Суд Российской Федерации, от 02.08.2022 № АКПИ22-411С, вступило в силу 10.09.2022
- Лазарева Татьяна Юрьевна - Украина - Осуществление политической деятельности
- Общественное объединение Ахтубинское народное движение "К Богодержавию"
- Белоцерковская Вероника Борисовна - Украина - Осуществление политической деятельности
- Кац Максим Евгеньевич - Украина - Осуществление политической деятельности
- Яшин Илья Валерьевич - Украина - Осуществление политической деятельности
- Шаведдинов Руслан Табризович - Украина - Осуществление политической деятельности
- Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)
- Данилович Ирина Брониславовна
- Петров Николай Владимирович
- Кашин Олег Владимирович
- Цветкова Юлия Владимировна
- Пивоваров Алексей Владимирович
- Международное религиозное объединение «Нурджулар»
- ISIS
- Соколов Михаил Владимирович
- Чичваркин Евгений Александрович - Украина - Осуществление политической деятельности
- Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, «Фонд имени Генриха Бёлля») (Германия)
- Дудь Юрий Александрович
- Каспаров Гарри Кимович - Украина, «Human Rights Foundation» (Соединенные Штаты Америки) - Осуществление политической деятельности 20.05.2022
- Ходорковский Михаил Борисович - Украина - Осуществление политической деятельности 20.05.2022
- Моргенштерн Алишер Тагирович - «Yoola Labs Ltd» (Израиль), Украина - Осуществление политической деятельности 06.05.2022
- Кара-Мурза Владимир Владимирович - Украина - Осуществление политической деятельности 22.04.2022
- Волков Леонид Михайлович - Украина - Осуществление политической деятельности 22.04.2022
- Ганапольский Матвей Юрьевич - Украина - Осуществление политической деятельности 05.04.2022
- al-Nusra
- Киселев Евгений Алексеевич - Украина - Осуществление политической деятельности 05.04.2022
- Гельман Марат Александрович
- Шендерович Виктор Анатольевич
- Пискунов Сергей Евгеньевич
- Тихонов Михаил Сергеевич
- Жилинский Владимир Александрович
- Межрегиональное объединение «Мужское государство»
- Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022).
- Международное молодежное движение "Колумбайн" (другое используемое наименование "Скулшутинг")
- Компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах (дата регистрации 11.07.2018) 08.10.2021
- Nusra
- Карезина Инна Павловна 29.09.2021
- Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» 27.09.2021
- Общество с ограниченной ответственностью «Вега 2021» 03.09.2021
- Общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021» 03.09.2021
- Общество с ограниченной ответственностью «Ромашки монолит» 03.09.2021
- Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021» 03.09.2021
- Религиозная группа “Джамаат “Красный пахарь”
- Катиба Таухид валь-Джихад
- Общественное объединение "Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара"
- Великовский Дмитрий Александрович
- Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов
- Анин Роман Александрович
- Шлейнов Роман Юрьевич
- Долинина Ирина Николаевна
- Мароховская Алеся Алексеевна
- Шмагун Олеся Валентиновна
- Юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике (регистрационный номер 50008295751, дата регистрации 24.02.2020)
- Петров Степан Юрьевич
- Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь
- Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021);
- Общественное движение "Штабы Навального" (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021);
- Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов
- Межрегиональное общественное движение «Сибирский державный союз» (иные наименования – «Собор Руси Родов Славных», «Славянское воинское братство», «Сибирско-Украинское движение», «Духовно-Политическое Движение «Освобождение»)
- Юридическое лицо "The Insider SIA", зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания "The Insider", https://theins.ru 23.07.2021
- Постернак Алексей Евгеньевич
- Рождественский Илья Дмитриевич
- Рубин Михаил Аркадьевич
- Маетная Елизавета Витальевна
- Лукьянова Юлия Сергеевна
- Железнова Мария Михайловна
- Чуракова Ольга Владимировна
- Ярош Юлия Петровна
- Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь»
- Маняхин Петр Борисович
- Гликин Максим Александрович
- Баданин Роман Сергеевич
- Башкирская общественная организация «Башкорт»
- Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (другие используемые наименования «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е.)
- Региональное общественное объединение «Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК» (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 07.12.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Кемеровского областного суда от 04.03.2021) (дата размещения сведений: 02.07.2021);
- «National Socialism/White Power» («NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows rew/White Power, Национал-социализм/Белая сила, власть»)
- «Ахлю Сунна Валь Джамаа» («Красноярский джамаат»)
- Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io»
- Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»
- Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА»
- Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project»
- Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа"
- Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера"
- Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова
- Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады"
- Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"
- Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель"
- Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр "Анна"
- Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так"
- Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга"
- Национал-большевистская партия
- Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время"
- Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям
- Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений"
- Фонд "В защиту прав заключенных"
- Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации"
- Неформальное молодежное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» («Irtysh ultras», Brutal Jokers», Fluss Geboren»)
- Хакасская региональная общественная организация духовного и физического самосовершенствования человека по Великому закону Фалунь «Фалунь Дафа»
- Апахончич Дарья Александровна
- Камалягин Денис Николаевич
- Маркелов Сергей Евгеньевич
- «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)
- Савицкая Людмила Алексеевна
- Пономарев Лев Александрович
- Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT"
- Север.Реалии
- Фактограф
- Сибирь.Реалии
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)
- Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)
- Телеканал Настоящее Время
- Крым.Реалии
- ДАИШ
- Кавказ.Реалии
- Idel.Реалии
- Голос Америки
- Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей"
- Общественное объединение «W.H.С.» (иные наименования – «White Hooligans Capital», «Белые хулиганы столицы», «White Hardcor Cats», «SIBERIAN FRONT», «Сибирский фронт»)
- Общественное объединение «W.H.С.»
- Комитет «Нация и свобода»
- Общественное объединение Комитет «Нация и свобода»
- «Сирена»
- «Незыгарь» Коваленко Дмитрий Владимирович
- «BRIEF Важное» Владимир Дергачёв; Винокурова Екатерина Владимировна; Шкитин Глеб
- «BRIEF» Владимир Дергачёв; Винокурова Екатерина Владимировна; Коваленко Дмитрий Владимирович
- «BRIEF» и «BRIEF Важное» Владимир Дергачёв; Винокурова Екатерина Владимировна; Коваленко Дмитрий Владимирович
- «BRIEF» и «BRIEF Важное» Владимир Дергачёв; Винокурова Екатерина Владимировна; Коваленко Дмитрий Владимирович
- «BRIEF» и «BRIEF Важное» Владимир Дергачёв; Винокурова Екатерина Владимировна; Коваленко Дмитрий Владимирович; Шкитин Глеб
- Павлов Андрей Васильевич
- Давлетгильдеев Ринат Маратович
- Медиахолдинг «Osterreich» (oe24.at);
- Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз"
- Государственная телерадиокомпания «ORF» (orf.at)
- «BILD на русском» https://t.me/BILD_Russian; Курников Максим Владимирович
- Матвеев Илья Александрович
- Швец Юрий Борисович
- Цибирев Дмитрий Александрович
- Михнов-Вайтенко Григорий Александрович
- Кисин Евгений Игоревич
- "Русский криминал", "ВЧК-ОГПУ" Абдуллаев Алишер Игоревич; Шварев Александр Юрьевич
- Богданова Дарья Алексеевна
- Навальная Юлия Борисовна
- Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива"
- Производные от Игила
- Islamic State