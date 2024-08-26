https://ria.ru/20240826/gumpomosch-1968591542.html

Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи

Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 26.08.2024

Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи

Жители Удмуртии отправили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:19

2024-08-26T18:19

2024-08-26T18:19

удмуртская республика

общество

курская область

единая россия

воткинский завод

александр бречалов

курск

ижевск

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УФА, 26 авг – РИА Новости. Жители Удмуртии отправили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Курс на Курск. Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправили жители нашей республики курянам. Собрали бытовую технику, взрослую и детскую одежду, раскладушки, средства личной гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности, компьютеры и планшеты для школьников", - сообщил Бречалов. Он отметил, что посылку с заботой собирали на базе штаба общественной поддержки в Ижевске и при местных отделениях партии "Единая Россия" в городах и районах. "Со сборами помогли волонтеры, Комитет семей воинов Отечества и Союз женщин. "Подключились депутаты, бизнес, предприятия и очень много неравнодушных жителей. Плюсом к вещам собрали больше миллиона рублей. Спасибо каждому, кому не все равно", - добавил глава Удмуртии. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что к сбору гумпомощи активно подключились и депутаты партии, социально-ответственный бизнес, предприятия региона – Ижевский мотозавод Аксион-холдинг, Элеконд, "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, ПКФ "Фанат", ИП Бабин А.Г., Сеть стоматологий "Центральная", Центр репродуктивного здоровья, Можгинская швейная фабрика, Торговый дом Воткинского завода, Увинская жемчужина и АкваАргентум, управляющая компания ЖРП № 8 и предпринимательское сообщество "Бизнес бизнесу". "Наши жители – очень отзывчивые. Включились в эту работу с первых дней на разных уровнях все: от молодёжи до представителей старшего поколения. Всей республикой мы вместе с Курской областью и бойцами, которые сейчас находятся там и защищают Родину. Сбор продолжается", – приводятся слова депутата госсовета Удмуртии, руководителя комитета семей воинов Отечества в Удмуртии Елены Дербиловой. В начале недели эта гуманитарная помощью должна доехать до места назначения. Транспортные расходы по доставке груза взял на себя фонд "Сообщество". Ещё две машины отправились в Курскую область среди прошлой недели, туда вошли – медикаменты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, детская одежда, обувь. Одна из них направилась из поисково-реабилитационного центра "Таволга" в Можге, добавили региональные власти.

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967100293.html

https://ria.ru/20240809/lager-1965270761.html

курская область

курск

ижевск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, единая россия, воткинский завод, александр бречалов, курск, ижевск