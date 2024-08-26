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Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 26.08.2024
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Удмуртская Республика
 
18:19 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/gumpomosch-1968591542.html
Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи
Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 26.08.2024
Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи
Жители Удмуртии отправили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:19
2024-08-26T18:19
удмуртская республика
общество
курская область
единая россия
воткинский завод
александр бречалов
курск
ижевск
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УФА, 26 авг – РИА Новости. Жители Удмуртии отправили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Курс на Курск. Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправили жители нашей республики курянам. Собрали бытовую технику, взрослую и детскую одежду, раскладушки, средства личной гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности, компьютеры и планшеты для школьников", - сообщил Бречалов. Он отметил, что посылку с заботой собирали на базе штаба общественной поддержки в Ижевске и при местных отделениях партии "Единая Россия" в городах и районах. "Со сборами помогли волонтеры, Комитет семей воинов Отечества и Союз женщин. "Подключились депутаты, бизнес, предприятия и очень много неравнодушных жителей. Плюсом к вещам собрали больше миллиона рублей. Спасибо каждому, кому не все равно", - добавил глава Удмуртии. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что к сбору гумпомощи активно подключились и депутаты партии, социально-ответственный бизнес, предприятия региона – Ижевский мотозавод Аксион-холдинг, Элеконд, "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, ПКФ "Фанат", ИП Бабин А.Г., Сеть стоматологий "Центральная", Центр репродуктивного здоровья, Можгинская швейная фабрика, Торговый дом Воткинского завода, Увинская жемчужина и АкваАргентум, управляющая компания ЖРП № 8 и предпринимательское сообщество "Бизнес бизнесу". "Наши жители – очень отзывчивые. Включились в эту работу с первых дней на разных уровнях все: от молодёжи до представителей старшего поколения. Всей республикой мы вместе с Курской областью и бойцами, которые сейчас находятся там и защищают Родину. Сбор продолжается", – приводятся слова депутата госсовета Удмуртии, руководителя комитета семей воинов Отечества в Удмуртии Елены Дербиловой. В начале недели эта гуманитарная помощью должна доехать до места назначения. Транспортные расходы по доставке груза взял на себя фонд "Сообщество". Ещё две машины отправились в Курскую область среди прошлой недели, туда вошли – медикаменты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, детская одежда, обувь. Одна из них направилась из поисково-реабилитационного центра "Таволга" в Можге, добавили региональные власти.
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967100293.html
https://ria.ru/20240809/lager-1965270761.html
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общество, курская область, единая россия, воткинский завод, александр бречалов, курск, ижевск
Удмуртская Республика, Общество, Курская область, Единая Россия, Воткинский завод, Александр Бречалов, Курск, Ижевск
Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи

Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область более 20 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 26 авг – РИА Новости. Жители Удмуртии отправили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Курс на Курск. Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправили жители нашей республики курянам. Собрали бытовую технику, взрослую и детскую одежду, раскладушки, средства личной гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности, компьютеры и планшеты для школьников", - сообщил Бречалов.
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Он отметил, что посылку с заботой собирали на базе штаба общественной поддержки в Ижевске и при местных отделениях партии "Единая Россия" в городах и районах. "Со сборами помогли волонтеры, Комитет семей воинов Отечества и Союз женщин.
«
"Подключились депутаты, бизнес, предприятия и очень много неравнодушных жителей. Плюсом к вещам собрали больше миллиона рублей. Спасибо каждому, кому не все равно", - добавил глава Удмуртии.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что к сбору гумпомощи активно подключились и депутаты партии, социально-ответственный бизнес, предприятия региона – Ижевский мотозавод Аксион-холдинг, Элеконд, "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, ПКФ "Фанат", ИП Бабин А.Г., Сеть стоматологий "Центральная", Центр репродуктивного здоровья, Можгинская швейная фабрика, Торговый дом Воткинского завода, Увинская жемчужина и АкваАргентум, управляющая компания ЖРП № 8 и предпринимательское сообщество "Бизнес бизнесу".
"Наши жители – очень отзывчивые. Включились в эту работу с первых дней на разных уровнях все: от молодёжи до представителей старшего поколения. Всей республикой мы вместе с Курской областью и бойцами, которые сейчас находятся там и защищают Родину. Сбор продолжается", – приводятся слова депутата госсовета Удмуртии, руководителя комитета семей воинов Отечества в Удмуртии Елены Дербиловой.
В начале недели эта гуманитарная помощью должна доехать до места назначения. Транспортные расходы по доставке груза взял на себя фонд "Сообщество". Ещё две машины отправились в Курскую область среди прошлой недели, туда вошли – медикаменты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, детская одежда, обувь. Одна из них направилась из поисково-реабилитационного центра "Таволга" в Можге, добавили региональные власти.
Глава Удмуртии Александр Бречалов и Герой России Артур Орлов во время общения с ребятами в лагере Герои Первых. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Удмуртская РеспубликаОбществоКурская областьЕдиная РоссияВоткинский заводАлександр БречаловКурскИжевск
 
 
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