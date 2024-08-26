Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область 20 тонн гумпомощи
Бречалов: жители Удмуртии отправили в Курскую область более 20 тонн гумпомощи
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 26 авг – РИА Новости. Жители Удмуртии отправили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Курс на Курск. Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправили жители нашей республики курянам. Собрали бытовую технику, взрослую и детскую одежду, раскладушки, средства личной гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности, компьютеры и планшеты для школьников", - сообщил Бречалов.
Он отметил, что посылку с заботой собирали на базе штаба общественной поддержки в Ижевске и при местных отделениях партии "Единая Россия" в городах и районах. "Со сборами помогли волонтеры, Комитет семей воинов Отечества и Союз женщин.
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"Подключились депутаты, бизнес, предприятия и очень много неравнодушных жителей. Плюсом к вещам собрали больше миллиона рублей. Спасибо каждому, кому не все равно", - добавил глава Удмуртии.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что к сбору гумпомощи активно подключились и депутаты партии, социально-ответственный бизнес, предприятия региона – Ижевский мотозавод Аксион-холдинг, Элеконд, "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, ПКФ "Фанат", ИП Бабин А.Г., Сеть стоматологий "Центральная", Центр репродуктивного здоровья, Можгинская швейная фабрика, Торговый дом Воткинского завода, Увинская жемчужина и АкваАргентум, управляющая компания ЖРП № 8 и предпринимательское сообщество "Бизнес бизнесу".
"Наши жители – очень отзывчивые. Включились в эту работу с первых дней на разных уровнях все: от молодёжи до представителей старшего поколения. Всей республикой мы вместе с Курской областью и бойцами, которые сейчас находятся там и защищают Родину. Сбор продолжается", – приводятся слова депутата госсовета Удмуртии, руководителя комитета семей воинов Отечества в Удмуртии Елены Дербиловой.
В начале недели эта гуманитарная помощью должна доехать до места назначения. Транспортные расходы по доставке груза взял на себя фонд "Сообщество". Ещё две машины отправились в Курскую область среди прошлой недели, туда вошли – медикаменты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, детская одежда, обувь. Одна из них направилась из поисково-реабилитационного центра "Таволга" в Можге, добавили региональные власти.
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