https://ria.ru/20240826/gosizmena-1968453938.html

Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ

Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ

Задержанный за госизмену житель Омска в опубликованном ФСБ России видео признался, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года и... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:39

2024-08-26T10:39

2024-08-26T10:39

происшествия

омск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Омска в опубликованном ФСБ России видео признался, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года и поддерживал ее до февраля-марта. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. Задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Возбуждено дело по статье о госизмене. На видео оперативники со словами "Руки за спину! Лицом вниз!" кладут злоумышленника, до этого копавшегося на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро "детально пообщаются". После этого показано, как фигурант сидит на стуле и рассказывает, что задержан за "выход на связь с украинской стороной, передачу информации, которой владел". "В ноябре прошлого года", - ответил он на вопрос оперативника о времени начала этого сотрудничества. По словам задержанного, общение с украинскими спецслужбами у него продлилось примерно до февраля-марта 2024 года. Он также поведал, что предоставил украинской стороне информацию о "расположении на объекте цехов", потому что "помочь хотел".

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240819/shpionazh-1966969567.html

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки" ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки". 2024-08-26T10:39 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)