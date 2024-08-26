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Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
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10:39 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/gosizmena-1968453938.html
Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ
Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ
Задержанный за госизмену житель Омска в опубликованном ФСБ России видео признался, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:39
2024-08-26T10:39
происшествия
омск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Омска в опубликованном ФСБ России видео признался, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года и поддерживал ее до февраля-марта. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. Задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Возбуждено дело по статье о госизмене. На видео оперативники со словами "Руки за спину! Лицом вниз!" кладут злоумышленника, до этого копавшегося на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро "детально пообщаются". После этого показано, как фигурант сидит на стуле и рассказывает, что задержан за "выход на связь с украинской стороной, передачу информации, которой владел". "В ноябре прошлого года", - ответил он на вопрос оперативника о времени начала этого сотрудничества. По словам задержанного, общение с украинскими спецслужбами у него продлилось примерно до февраля-марта 2024 года. Он также поведал, что предоставил украинской стороне информацию о "расположении на объекте цехов", потому что "помочь хотел".
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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7 495 645-6601
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Задержание жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки"
ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки".
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происшествия, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Омск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ

Задержанный за госизмену житель Омска признался, что поддерживал связь с Киевом

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Омска в опубликованном ФСБ России видео признался, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года и поддерживал ее до февраля-марта.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. Задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Возбуждено дело по статье о госизмене.
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На видео оперативники со словами "Руки за спину! Лицом вниз!" кладут злоумышленника, до этого копавшегося на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро "детально пообщаются".
После этого показано, как фигурант сидит на стуле и рассказывает, что задержан за "выход на связь с украинской стороной, передачу информации, которой владел".
"В ноябре прошлого года", - ответил он на вопрос оперативника о времени начала этого сотрудничества.
По словам задержанного, общение с украинскими спецслужбами у него продлилось примерно до февраля-марта 2024 года. Он также поведал, что предоставил украинской стороне информацию о "расположении на объекте цехов", потому что "помочь хотел".
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ПроисшествияОмскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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