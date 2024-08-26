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При обстреле Горловки со стороны ВСУ оказался обесточен жилой массив - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968588076.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ оказался обесточен жилой массив
При обстреле Горловки со стороны ВСУ оказался обесточен жилой массив - РИА Новости, 26.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ оказался обесточен жилой массив
Жилой массив "Комсомолец" обесточен в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:11
2024-08-26T18:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" обесточен в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточен жилой массив "Комсомолец", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968565296.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ оказался обесточен жилой массив

Мэр Приходько: ВСУ обстрелом обесточили жилой массив "Комсомолец" в Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" обесточен в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточен жилой массив "Комсомолец", - говорится в сообщении мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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