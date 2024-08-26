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В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968578488.html
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 26.08.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке шахты имени Румянцева в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:27
2024-08-26T17:27
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
иван приходько
нато
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке шахты имени Румянцева в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968565296.html
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горловка, калининский район, иван приходько, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Иван Приходько, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Мэр Приходько: в Горловке обнаружили суббоеприпасы от снарядов "Колокольчик"

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик" в Горловке
Суббоеприпасы ВФУ типа колокольчик в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик" в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке шахты имени Румянцева в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра.
Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районИван ПриходькоНАТОРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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