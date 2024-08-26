https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968578488.html

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 26.08.2024

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке шахты имени Румянцева в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:27

2024-08-26T17:27

2024-08-26T17:27

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

иван приходько

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке шахты имени Румянцева в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968565296.html

горловка

калининский район

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горловка, калининский район, иван приходько, нато, россия, вооруженные силы украины