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ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции
ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции - РИА Новости, 26.08.2024
ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции
Резервная насосная станция, а также две фильтровальные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:32
2024-08-26T16:32
2024-08-26T16:32
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горловка
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Резервная насосная станция, а также две фильтровальные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке обесточены резервная насосная станция, фильтровальная станция № 1, фильтровальная станция № 2", - написал Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции
Мэр Горловки Приходько: обесточены насосная станция и две фильтровальные станции