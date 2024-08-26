https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968559649.html

ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции

ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции - РИА Новости, 26.08.2024

ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции

Резервная насосная станция, а также две фильтровальные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:32

2024-08-26T16:32

2024-08-26T16:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Резервная насосная станция, а также две фильтровальные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке обесточены резервная насосная станция, фильтровальная станция № 1, фильтровальная станция № 2", - написал Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240826/udar-1968524199.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия