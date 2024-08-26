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При украинских обстрелах Горловки и Дзержинска ранены два мирных жителя
При украинских обстрелах Горловки и Дзержинска ранены два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2024
При украинских обстрелах Горловки и Дзержинска ранены два мирных жителя
Два мирных жителя, мужчина и женщина, ранены в городах Горловке и Дзержинске в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:01
2024-08-26T13:01
2024-08-26T13:01
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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Два мирных жителя, мужчина и женщина, ранены в городах Горловке и Дзержинске в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки - ред.) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка…. Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Ранее утром в понедельник он сообщал о ранении мирного жителя поселка Новгородское, входящего в городской округ Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240826/dzerzhinsk-1968450284.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах Горловки и Дзержинска ранены два мирных жителя
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей при обстрелах ВСУ