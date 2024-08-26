https://ria.ru/20240826/gonsales-1968611333.html

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы не пришел на допрос

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы не пришел на допрос - РИА Новости, 26.08.2024

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы не пришел на допрос

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес не явился на допрос в генеральную прокуратуру, где от него ждут объяснений в отношении... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:16

2024-08-26T20:16

2024-08-26T20:16

в мире

венесуэла

россия

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

выборы президента венесуэлы — 2024

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МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес не явился на допрос в генеральную прокуратуру, где от него ждут объяснений в отношении публикации данных с избирательных участков на сайте оппозиции, ведомство в соцсетях распространило повторную повестку на его имя с требованием прибыть утром во вторник. "Явиться в представительство генеральной прокуратуры в 10.00 утра, чтобы дать показания относительно фактов, которые расследует это ведомство, связанных с публикацией и обслуживанием веб-страницы https://resultadosconvzla.com, по обвинению в предполагаемом совершении преступлений узурпации функций, подделки документов, подстрекательства к нарушению закона, компьютерных преступлений, участии в преступном сообществе и сговоре, в рамках уголовного дела", - говорится в тексте документа, который прокуратура опубликовала в своем блоге в Instagram*.Прокуратура Венесуэлы расследует публикацию на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов. В рамках дела ведомство на прошлой неделе впервые вызвало на допрос экс-кандидата Гонсалеса, однако в понедельник к указанному времени он не явился. Помимо публикации актов с участков он должен будет ответить на вопрос об ответственности за протесты, произошедшие после выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более двух тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240806/venesuela-1964302359.html

https://ria.ru/20240805/posol-1964077819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024