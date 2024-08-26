https://ria.ru/20240826/gassiev-1968432908.html

Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом

Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом - РИА Новости, 26.08.2024

Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом

Нападение на Курскую область России - террористический акт и переход Киевом красной черты, ведущий к потерям ВСУ и утрате Украиной государственности, заявил в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:50

2024-08-26T08:50

2024-08-26T08:50

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владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

южная осетия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нападение на Курскую область России - террористический акт и переход Киевом красной черты, ведущий к потерям ВСУ и утрате Украиной государственности, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев. Дипломат подчеркнул, что в Южной Осетии с большой болью восприняли события в Курской области, республика осуждает нападение Украины. Этот теракт должно осудить все мировое сообщество, добавил он. "Киев в очередной раз перешел красную черту, что является очередным шагом к большим потерям ВСУ и утрате Украиной своей государственности", - сказал собеседник агентства. Посол также отметил, что Южная Осетия на своем опыте знакома с нежеланием договариваться о принципах обеспечения глобальной безопасности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html

https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, южная осетия