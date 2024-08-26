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Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом - РИА Новости, 26.08.2024
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08:50 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/gassiev-1968432908.html
Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом
Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом - РИА Новости, 26.08.2024
Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом
Нападение на Курскую область России - террористический акт и переход Киевом красной черты, ведущий к потерям ВСУ и утрате Украиной государственности, заявил в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:50
2024-08-26T08:50
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нападение на Курскую область России - террористический акт и переход Киевом красной черты, ведущий к потерям ВСУ и утрате Украиной государственности, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев. Дипломат подчеркнул, что в Южной Осетии с большой болью восприняли события в Курской области, республика осуждает нападение Украины. Этот теракт должно осудить все мировое сообщество, добавил он. "Киев в очередной раз перешел красную черту, что является очередным шагом к большим потерям ВСУ и утрате Украиной своей государственности", - сказал собеседник агентства. Посол также отметил, что Южная Осетия на своем опыте знакома с нежеланием договариваться о принципах обеспечения глобальной безопасности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html
https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html
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в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, южная осетия
В мире, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Южная Осетия
Посол Южной Осетии Гассиев назвал нападение на Курскую область терактом

Гассиев назвал атаку на Курскую область шагом Киева к потере государственности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нападение на Курскую область России - террористический акт и переход Киевом красной черты, ведущий к потерям ВСУ и утрате Украиной государственности, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев.
Дипломат подчеркнул, что в Южной Осетии с большой болью восприняли события в Курской области, республика осуждает нападение Украины. Этот теракт должно осудить все мировое сообщество, добавил он.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область
13 августа, 13:26
"Киев в очередной раз перешел красную черту, что является очередным шагом к большим потерям ВСУ и утрате Украиной своей государственности", - сказал собеседник агентства.
Посол также отметил, что Южная Осетия на своем опыте знакома с нежеланием договариваться о принципах обеспечения глобальной безопасности.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ
15 августа, 12:55
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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13 августа, 17:37
 
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