https://ria.ru/20240826/frantsiya-1968539919.html

Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента

Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента - РИА Новости, 26.08.2024

Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента

Лидер правых в парламенте Франции Марин Ле Пен потребовала у президента Эммануэля Макрона провести внеочередное заседание нижней палаты до утверждения... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:19

2024-08-26T15:19

2024-08-26T15:20

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Лидер правых в парламенте Франции Марин Ле Пен потребовала у президента Эммануэля Макрона провести внеочередное заседание нижней палаты до утверждения кандидатуры премьер-министра и правительства, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия им сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе. В понедельник Макрон провел очередные переговоры с представителями оппозиции, на этот раз с Марин Ле Пен и Жорданом Барделла из правой партии "Национальное объединение", с целью обсудить состав будущего правительства. "Я хочу, чтобы Национальное собрание имело возможность выдвинуть вотум недоверия, если это будет необходимо", - сказала она после встречи с президентом в ходе общения с журналистами. Ее выступление транслировал телеканал BFMTV. Очередная сессия парламента начнется 1 октября, однако Ле Пен против того, чтобы "в течение месяца премьер-министр… проводил политику токсичную и опасную для французов". Лидер партии Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что "Национальное объединение" выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции "Новый народный фронт". Ле Пен также заявила, что их партия поддерживает идею "обратиться к народу напрямую" посредством референдума в случае, если членам парламента не удастся прийти к общему решению относительно кандидатуры премьер-министра и состава правительства. В пятницу Макрон провел первый раунд переговоров с лидерами парламентских фракций и политических партий для обсуждения состава будущего правительства, с формированием которого возникли сложности после парламентских выборов в начале июля, когда ни одна партия не набрала абсолютное большинство. На встрече присутствовали представители блока левых "Новый народный фронт", который по результатам выборов набрал больше других мест в парламенте. Они предлагают на должность премьера главу управления финансов Парижа Люси Касте. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

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https://ria.ru/20240805/makron-1964117651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, габриэль атталь