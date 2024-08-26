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Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента - РИА Новости, 26.08.2024
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15:19 26.08.2024 (обновлено: 15:20 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/frantsiya-1968539919.html
Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента
Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента - РИА Новости, 26.08.2024
Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента
Лидер правых в парламенте Франции Марин Ле Пен потребовала у президента Эммануэля Макрона провести внеочередное заседание нижней палаты до утверждения... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:19
2024-08-26T15:20
в мире
франция
париж
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Лидер правых в парламенте Франции Марин Ле Пен потребовала у президента Эммануэля Макрона провести внеочередное заседание нижней палаты до утверждения кандидатуры премьер-министра и правительства, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия им сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе. В понедельник Макрон провел очередные переговоры с представителями оппозиции, на этот раз с Марин Ле Пен и Жорданом Барделла из правой партии "Национальное объединение", с целью обсудить состав будущего правительства. "Я хочу, чтобы Национальное собрание имело возможность выдвинуть вотум недоверия, если это будет необходимо", - сказала она после встречи с президентом в ходе общения с журналистами. Ее выступление транслировал телеканал BFMTV. Очередная сессия парламента начнется 1 октября, однако Ле Пен против того, чтобы "в течение месяца премьер-министр… проводил политику токсичную и опасную для французов". Лидер партии Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что "Национальное объединение" выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции "Новый народный фронт". Ле Пен также заявила, что их партия поддерживает идею "обратиться к народу напрямую" посредством референдума в случае, если членам парламента не удастся прийти к общему решению относительно кандидатуры премьер-министра и состава правительства. В пятницу Макрон провел первый раунд переговоров с лидерами парламентских фракций и политических партий для обсуждения состава будущего правительства, с формированием которого возникли сложности после парламентских выборов в начале июля, когда ни одна партия не набрала абсолютное большинство. На встрече присутствовали представители блока левых "Новый народный фронт", который по результатам выборов набрал больше других мест в парламенте. Они предлагают на должность премьера главу управления финансов Парижа Люси Касте. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956880893.html
https://ria.ru/20240805/makron-1964117651.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, габриэль атталь
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Габриэль Атталь
Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента

Ле Пен хочет поставить вопрос о вотуме недоверия будущему правительству

© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Лидер правых в парламенте Франции Марин Ле Пен потребовала у президента Эммануэля Макрона провести внеочередное заседание нижней палаты до утверждения кандидатуры премьер-министра и правительства, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия им сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе.
В понедельник Макрон провел очередные переговоры с представителями оппозиции, на этот раз с Марин Ле Пен и Жорданом Барделла из правой партии "Национальное объединение", с целью обсудить состав будущего правительства.
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"Я хочу, чтобы Национальное собрание имело возможность выдвинуть вотум недоверия, если это будет необходимо", - сказала она после встречи с президентом в ходе общения с журналистами.
Ее выступление транслировал телеканал BFMTV.
Очередная сессия парламента начнется 1 октября, однако Ле Пен против того, чтобы "в течение месяца премьер-министр… проводил политику токсичную и опасную для французов".
Лидер партии Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что "Национальное объединение" выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции "Новый народный фронт".
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Ле Пен также заявила, что их партия поддерживает идею "обратиться к народу напрямую" посредством референдума в случае, если членам парламента не удастся прийти к общему решению относительно кандидатуры премьер-министра и состава правительства.
В пятницу Макрон провел первый раунд переговоров с лидерами парламентских фракций и политических партий для обсуждения состава будущего правительства, с формированием которого возникли сложности после парламентских выборов в начале июля, когда ни одна партия не набрала абсолютное большинство. На встрече присутствовали представители блока левых "Новый народный фронт", который по результатам выборов набрал больше других мест в парламенте. Они предлагают на должность премьера главу управления финансов Парижа Люси Касте.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
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