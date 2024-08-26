Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре
© Фото : Аунг Чан Тар, StenincontestАунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
МОСКВА, 26 августа – РИА Новости. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды - Гран-при.
Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
© Фото : Руслан Кондратенко, StenincontestРуслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
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© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
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© Фото : Апратим Пал, StenincontestАпратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
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© Фото : Люк Дрей, StenincontestЛюк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
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© Фото : Александр Ощепков, StenincontestАлександр Ощепков "Детям страшно, а я ведь сам отец". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
Александр Ощепков "Детям страшно, а я ведь сам отец". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
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© Фото : Раджендра Пандей, StenincontestРаджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
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© Фото : Сергей Алексеев, StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
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© Фото : Анна Плюснина, StenincontestАнна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
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© Фото : Мохаммед Суман, StenincontestМохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
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© Фото : Джакомо д'Орландо, StenincontestДжакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
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© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
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Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
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Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
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Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
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Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
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Александр Ощепков "Детям страшно, а я ведь сам отец". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
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Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
6 из 11
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
7 из 11
Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
8 из 11
Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
9 из 11
Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
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Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
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Выставка фоторабот победителей конкурса будет экспонироваться в Государственном музее современной истории России (Москва, ул.Тверская, 21) до конца сентября.
Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
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