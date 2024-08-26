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Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре - РИА Новости, 26.08.2024
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09:00 26.08.2024 (обновлено: 09:19 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/fotokonkurs-1967989198.html
Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре
Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре - РИА Новости, 26.08.2024
Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре
Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:00
2024-08-26T09:19
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотография
москва
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МОСКВА, 26 августа – РИА Новости. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды - Гран-при.Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.Выставка фоторабот победителей конкурса будет экспонироваться в Государственном музее современной истории России (Москва, ул.Тверская, 21) до конца сентября.Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.Аккредитация представителей СМИ accreditation@ria.ru
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россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, москва
Россия, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фотография, Москва

Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре

© Фото : Аунг Чан Тар, StenincontestАунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 августа – РИА Новости. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды - Гран-при.
Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
© Фото : Руслан Кондратенко, StenincontestРуслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
Руслан Кондратенко Ледокол Капитан Косолапов. Россия. Вид сверху, одиночные
Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
1 из 11
© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
Абдул Момин От земли к перцу. Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
2 из 11
© Фото : Апратим Пал, StenincontestАпратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
Апратим Пал Борьба за жизнь. Индия. Главные новости, одиночные
Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
3 из 11
© Фото : Люк Дрей, StenincontestЛюк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
Люк Дрей Реальный климат Южного Судана. Великобритания. Главные новости, серии
Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
4 из 11
© Фото : Александр Ощепков, StenincontestАлександр Ощепков "Детям страшно, а я ведь сам отец". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
Александр Ощепков Детям страшно, а я ведь сам отец. Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
Александр Ощепков "Детям страшно, а я ведь сам отец". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
5 из 11
© Фото : Раджендра Пандей, StenincontestРаджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
6 из 11
© Фото : Сергей Алексеев, StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев Свет миру. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
7 из 11
© Фото : Анна Плюснина, StenincontestАнна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Анна Плюснина Посмотреть в глаза человеку. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
8 из 11
© Фото : Мохаммед Суман, StenincontestМохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
Мохаммед Суман Молитва в поле. Бангладеш. Моя Планета, одиночные
Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
9 из 11
© Фото : Джакомо д'Орландо, StenincontestДжакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
Джакомо д'Орландо Симбиоз. Италия. Моя Планета, серии
Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
10 из 11
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
Ричард Назаретян Урал. Россия. Моя Планета, серии
Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
11 из 11
Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
1 из 11
Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
2 из 11
Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
3 из 11
Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
4 из 11
Александр Ощепков "Детям страшно, а я ведь сам отец". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
5 из 11
Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
6 из 11
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
7 из 11
Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
8 из 11
Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
9 из 11
Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
10 из 11
Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
11 из 11
Выставка фоторабот победителей конкурса будет экспонироваться в Государственном музее современной истории России (Москва, ул.Тверская, 21) до конца сентября.
Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
Аккредитация представителей СМИ accreditation@ria.ru
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