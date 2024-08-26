https://ria.ru/20240826/fotokonkurs-1967989198.html

Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре

Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре - РИА Новости, 26.08.2024

Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2024 объявит победителей в сентябре

Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:00

2024-08-26T09:00

2024-08-26T09:19

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотография

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952834438_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_392865de9d608187e5a215e42e077f1e.jpg

МОСКВА, 26 августа – РИА Новости. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды - Гран-при.Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.Выставка фоторабот победителей конкурса будет экспонироваться в Государственном музее современной истории России (Москва, ул.Тверская, 21) до конца сентября.Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.Аккредитация представителей СМИ accreditation@ria.ru

https://ria.ru/20240702/fotokory-1956869780.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, москва