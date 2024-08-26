https://ria.ru/20240826/fizruki-1968454733.html

В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики

В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики - РИА Новости, 26.08.2024

В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики

Нагатинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии двух учителей физкультуры за незаконный оборот наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:42

2024-08-26T10:42

2024-08-26T10:42

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии двух учителей физкультуры за незаконный оборот наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Нагатинский районный суд города Москвы признал Ануфриева А.А., Якубова А.А., Кузьмина М.В. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбывания наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства. В суде отметили, что двое из осужденных работали учителями физкультуры. Фигуранты размещали закладки с наркотиками, после чего публиковали информацию об их местоположении в интернете.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия