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В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики - РИА Новости, 26.08.2024
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10:42 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/fizruki-1968454733.html
В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики
В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики - РИА Новости, 26.08.2024
В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики
Нагатинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии двух учителей физкультуры за незаконный оборот наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:42
2024-08-26T10:42
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии двух учителей физкультуры за незаконный оборот наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Нагатинский районный суд города Москвы признал Ануфриева А.А., Якубова А.А., Кузьмина М.В. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбывания наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства. В суде отметили, что двое из осужденных работали учителями физкультуры. Фигуранты размещали закладки с наркотиками, после чего публиковали информацию об их местоположении в интернете.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве два учителя физкультуры получили сроки за наркотики

В Москве два учителя физкультуры осуждены на девять лет за наркотики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии двух учителей физкультуры за незаконный оборот наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Нагатинский районный суд города Москвы признал Ануфриева А.А., Якубова А.А., Кузьмина М.В. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбывания наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
В суде отметили, что двое из осужденных работали учителями физкультуры. Фигуранты размещали закладки с наркотиками, после чего публиковали информацию об их местоположении в интернете.
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