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Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы - РИА Новости, 26.08.2024
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20:57 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/finrazvedka-1968617025.html
Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы
Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы - РИА Новости, 26.08.2024
Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы
В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:57
2024-08-26T20:57
технологии
азербайджан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
египет
индия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма из разных стран. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций, говорится в сообщении. "Новое поколение 2024" позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с российскими практиками по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга был организован первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. По его итогам было получено множество положительных откликов, напомнили в пресс-службе.
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азербайджан
египет
индия
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Наталья Макарова
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технологии, азербайджан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, египет, индия
Технологии, Азербайджан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, Египет, Индия

Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип банка ВТБ
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма из разных стран. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций, говорится в сообщении.
«
"Новое поколение 2024" позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с российскими практиками по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В 2023 году по запросу Росфинмониторинга был организован первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. По его итогам было получено множество положительных откликов, напомнили в пресс-службе.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников
21 августа, 08:05
 
ТехнологииАзербайджанФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГЕгипетИндия
 
 
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