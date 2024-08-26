https://ria.ru/20240826/finrazvedka-1968617025.html
Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы
Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы - РИА Новости, 26.08.2024
Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы
В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:57
2024-08-26T20:57
2024-08-26T20:57
технологии
азербайджан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
египет
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма из разных стран. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций, говорится в сообщении. "Новое поколение 2024" позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с российскими практиками по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга был организован первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. По его итогам было получено множество положительных откликов, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240821/moshenniki-1967465142.html
азербайджан
египет
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, азербайджан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, египет, индия
Технологии, Азербайджан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, Египет, Индия