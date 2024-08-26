https://ria.ru/20240826/finrazvedka-1968617025.html

Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы

Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы - РИА Новости, 26.08.2024

Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы

В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:57

2024-08-26T20:57

2024-08-26T20:57

технологии

азербайджан

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

египет

индия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма из разных стран. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций, говорится в сообщении. "Новое поколение 2024" позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с российскими практиками по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга был организован первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. По его итогам было получено множество положительных откликов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240821/moshenniki-1967465142.html

азербайджан

египет

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, азербайджан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, египет, индия