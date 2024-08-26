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В Феодосии ликвидировали очаги интенсивного горения
В Феодосии ликвидировали очаги интенсивного горения - РИА Новости, 26.08.2024
В Феодосии ликвидировали очаги интенсивного горения
Очаги интенсивного горения в Феодосии в Крыму на данный момент ликвидированы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:27
2024-08-26T21:27
2024-08-26T21:27
происшествия
феодосия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Очаги интенсивного горения в Феодосии в Крыму на данный момент ликвидированы, сообщает пресс-служба МЧС России. "На данный момент очаги сильного интенсивного горения ликвидированы. Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Происходит тушение очагов внутри периметра и проливка кромки пожара. Работу огнеборцев усложняет сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении. Кроме того, известно, что на сегодняшний день авиация МЧС России завершила работу, двумя вертолётами Ми-8 ведомства совершено всего 64 сброса объёмом 310 тонн воды, в тушении было задействовано 480 человек и более 100 единиц техники. Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, увеличилась до 75 гектаров.
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происшествия, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Феодосия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Феодосии ликвидировали очаги интенсивного горения
МЧС: очаги интенсивного горения в Феодосии в Крыму ликвидированы