https://ria.ru/20240826/feodosija-1968620254.html

В Феодосии ликвидировали очаги интенсивного горения

В Феодосии ликвидировали очаги интенсивного горения - РИА Новости, 26.08.2024

В Феодосии ликвидировали очаги интенсивного горения

Очаги интенсивного горения в Феодосии в Крыму на данный момент ликвидированы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:27

2024-08-26T21:27

2024-08-26T21:27

происшествия

феодосия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Очаги интенсивного горения в Феодосии в Крыму на данный момент ликвидированы, сообщает пресс-служба МЧС России. "На данный момент очаги сильного интенсивного горения ликвидированы. Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Происходит тушение очагов внутри периметра и проливка кромки пожара. Работу огнеборцев усложняет сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении. Кроме того, известно, что на сегодняшний день авиация МЧС России завершила работу, двумя вертолётами Ми-8 ведомства совершено всего 64 сброса объёмом 310 тонн воды, в тушении было задействовано 480 человек и более 100 единиц техники. Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, увеличилась до 75 гектаров.

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происшествия, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии