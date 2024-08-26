https://ria.ru/20240826/evakuatsiya-1968418885.html

Курский депутат рассказал об эвакуации жителей, когда ВСУ разрушали мосты

Курский депутат рассказал об эвакуации жителей, когда ВСУ разрушали мосты - РИА Новости, 26.08.2024

Курский депутат рассказал об эвакуации жителей, когда ВСУ разрушали мосты

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как он с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T04:16

2024-08-26T04:16

2024-08-26T04:16

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

курская область

валерий герасимов

глушковский район

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КУРСК, 26 авг - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как он с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм, после того как ВСУ разрушили мосты там. Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей этого района, чтобы дело шло быстрее, он сам сел за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек. "Когда перебили мост, конечно же, это очень сильно нарушило, осложнило эвакуацию. У нас был - ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, - один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста. Также потом, после этого были удары по другим нашим мостам, это очень замедлило, осложнило всю логистику, если можно так сказать, вывоза населения", - рассказал Золотарёв. После произошедшего депутат, как он сам рассказал, вывозил людей через "определенные лазейки", но после и этой возможности не стало. "Потом были лодки… На лодках вывозили людей. Работала Росгвардия, полиция в большинстве своем. За что им слова благодарности. Они не уехали, они остались на местах", - добавил Золотарёв. После того как силовики на лодках перевозили людей через Сейм, депутат с помощником "подхватывали" людей на противоположном берегу и везли их в пункты временного размещения. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html

https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html

https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968367946.html

россия

курская область

глушковский район

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владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, глушковский район, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)