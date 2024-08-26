https://ria.ru/20240826/evakuatsiya-1968418885.html
Курский депутат рассказал об эвакуации жителей, когда ВСУ разрушали мосты
Курский депутат рассказал об эвакуации жителей, когда ВСУ разрушали мосты - РИА Новости, 26.08.2024
Курский депутат рассказал об эвакуации жителей, когда ВСУ разрушали мосты
Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как он с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T04:16
2024-08-26T04:16
2024-08-26T04:16
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
валерий герасимов
глушковский район
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966672856_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f34fe08163da1d28a4f3ca3078d704d.jpg
КУРСК, 26 авг - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как он с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм, после того как ВСУ разрушили мосты там. Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей этого района, чтобы дело шло быстрее, он сам сел за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек. "Когда перебили мост, конечно же, это очень сильно нарушило, осложнило эвакуацию. У нас был - ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, - один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста. Также потом, после этого были удары по другим нашим мостам, это очень замедлило, осложнило всю логистику, если можно так сказать, вывоза населения", - рассказал Золотарёв. После произошедшего депутат, как он сам рассказал, вывозил людей через "определенные лазейки", но после и этой возможности не стало. "Потом были лодки… На лодках вывозили людей. Работала Росгвардия, полиция в большинстве своем. За что им слова благодарности. Они не уехали, они остались на местах", - добавил Золотарёв. После того как силовики на лодках перевозили людей через Сейм, депутат с помощником "подхватывали" людей на противоположном берегу и везли их в пункты временного размещения. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html
https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html
https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968367946.html
россия
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966672856_185:0:1146:721_1920x0_80_0_0_150d6fe24b82a470ae33cb0aa605eea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, глушковский район, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Курский депутат рассказал об эвакуации жителей, когда ВСУ разрушали мосты
Курский депутат описал эвакуацию жителей, когда ВСУ били по мостам через Сейм
КУРСК, 26 авг - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как он с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм, после того как ВСУ разрушили мосты там.
Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей этого района, чтобы дело шло быстрее, он сам сел за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек.
"Когда перебили мост, конечно же, это очень сильно нарушило, осложнило эвакуацию. У нас был - ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, - один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста. Также потом, после этого были удары по другим нашим мостам, это очень замедлило, осложнило всю логистику, если можно так сказать, вывоза населения", - рассказал Золотарёв.
После произошедшего депутат, как он сам рассказал, вывозил людей через "определенные лазейки", но после и этой возможности не стало.
"Потом были лодки… На лодках вывозили людей. Работала Росгвардия
, полиция в большинстве своем. За что им слова благодарности. Они не уехали, они остались на местах", - добавил Золотарёв.
После того как силовики на лодках перевозили людей через Сейм, депутат с помощником "подхватывали" людей на противоположном берегу и везли их в пункты временного размещения.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.