Опекунша, обвиняемая в убийстве мальчика в Екатеринбурге, не признала вину
Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не чувствует вины в его гибели
© Фото : Свердловский областной суд/TelegramВероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего опекаемого мальчика, заявила на суде, что не чувствует себя виновной в его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Свердловском областном суде стартовал процесс над женщиной, которая обвиняется в убийстве ребенка, а также других тяжких преступлениях, в том числе незаконном лишении свободы, умышленном причинения тяжкого вреда здоровью и истязаниях.
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"Когда человек извиняется, он чувствует свою вину, значит, он причастен. Я очень переживаю за произошедшее. Мне тяжело от этого. Извиняться я могу только за то, что я не уберегла его. Но своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что ее просто нет", — ответила Наумова на вопрос журналистов, почему она не принесла извинения родной семье убитого мальчика.
По версии следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальности, избивала и пытала его. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми. В декабре 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила в ванне. Умолчав о его гибели, она с января по июнь 2023 года незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей.
Поиски мальчика, который, по словам опекунши, ушел в неизвестном направлении, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Ребенка искали более полутора тысяч специалистов и волонтеров. Трое суток спустя его тело нашли в сумке в гараже.