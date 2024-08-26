https://ria.ru/20240826/ekaterinburg-1968467123.html
В Екатеринбурге установили причину смерти пятилетнего мальчика
В Екатеринбурге установили причину смерти пятилетнего мальчика - РИА Новости, 26.08.2024
В Екатеринбурге установили причину смерти пятилетнего мальчика
Установить причину смерти пятилетнего мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге только спустя семь месяцев после убийства, помогла особая экспертиза,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:31
2024-08-26T11:31
2024-08-26T11:31
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Установить причину смерти пятилетнего мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге только спустя семь месяцев после убийства, помогла особая экспертиза, сообщил журналистам следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин. В понедельник Свердловский областной суд начнет рассмотрение громкого дела по жестокому убийству пятилетнего ребенка, тело которого спрятали в сумке. На скамье подсудимых – опекунша мальчика Вероника Наумова. "Допрошено порядка ста свидетелей, проводились очные ставки и экспертизы. Была назначена особая сложная комиссионная... экспертиза, по результатам которой удалось установить вероятную причину смерти", – сказал Кибардин, ранее уточнив, что это утопление в ванне. "Тело ребенка хранилось в течении семи месяцев до его обнаружения. В ходе предварительного следствия вину Наумова не признала, указав, что никаких преступлений не совершалось", – добавил следователь. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и посещать детсад. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне. Умолчав о гибели ребенка, она незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Как ранее уточняли в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года, ему было всего пять лет. По данным суда, опекуншу, помимо убийства обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника.
https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html
https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1962946495.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
В Екатеринбурге установили причину смерти пятилетнего мальчика
Установить причину смерти мальчика из семьи опекунши на Урале помогла экспертиза
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Установить причину смерти пятилетнего мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге только спустя семь месяцев после убийства, помогла особая экспертиза, сообщил журналистам следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин.
В понедельник Свердловский областной суд
начнет рассмотрение громкого дела по жестокому убийству пятилетнего ребенка, тело которого спрятали в сумке. На скамье подсудимых – опекунша мальчика Вероника Наумова.
"Допрошено порядка ста свидетелей, проводились очные ставки и экспертизы. Была назначена особая сложная комиссионная... экспертиза, по результатам которой удалось установить вероятную причину смерти", – сказал Кибардин, ранее уточнив, что это утопление в ванне.
"Тело ребенка хранилось в течении семи месяцев до его обнаружения. В ходе предварительного следствия вину Наумова не признала, указав, что никаких преступлений не совершалось", – добавил следователь.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание.
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и посещать детсад. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне. Умолчав о гибели ребенка, она незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Как ранее уточняли в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года, ему было всего пять лет.
По данным суда, опекуншу, помимо убийства обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат.
По версии следствия, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника.