https://ria.ru/20240826/efimov-1968481419.html
Ефимов: Новая Москва является лидером по числу оформленных ДДУ
Ефимов: Новая Москва является лидером по числу оформленных ДДУ - РИА Новости, 26.08.2024
Ефимов: Новая Москва является лидером по числу оформленных ДДУ
Новая Москва сохраняет лидерство по количеству зарегистрированных за семь месяцев текущего года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:05
2024-08-26T14:05
2024-08-26T14:05
москва
градостроительный комплекс москвы
новая москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Новая Москва сохраняет лидерство по количеству зарегистрированных за семь месяцев текущего года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости согласно рейтингу Управления Росреестра по Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. В июле 2024 года в Москве оформлено свыше 11,5 тысячи первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО. Здесь за месяц зарегистрировано более 3,7 тысячи договоров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что Троицкий и Новомосковский административные округа лидируют в столице по числу оформленных ДДУ на протяжении нынешнего года.В первую тройку лидеров рейтинга, кроме Новой Москвы, вошли Западный и Южный административные округа столицы. Здесь зарегистрировали 1,6 тысячи и более 1,3 тысячи договоров.В свою очередь руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что, если сравнивать с прошлым месяцем, с пятого на четвертое место поднялся Северо-Западный административный округ с показателем 1026 договоров. В первой пятерке оказался и Юго-Восточный округ, где оформили 837 ДДУ. Северный округ расположился лишь на шестом месте.За семь месяцев текущего года в Москве оформили более 80 тысяч долевых договоров. Из этого числа на Новую Москву пришлось свыше 23, 8 тысячи. В Западном округе с начала года оформили почти десять тысяч договоров, а в Южном – свыше девяти тысяч ДДУ.
https://ria.ru/20240826/efimov-1968355539.html
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Новая Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Новая Москва сохраняет лидерство по количеству зарегистрированных за семь месяцев текущего года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости согласно рейтингу Управления Росреестра по Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Троицкий и Новомосковский административные округа
сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. В июле 2024 года в Москве оформлено свыше 11,5 тысячи первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО
. Здесь за месяц зарегистрировано более 3,7 тысячи договоров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что Троицкий и Новомосковский административные округа лидируют в столице по числу оформленных ДДУ на протяжении нынешнего года.
В первую тройку лидеров рейтинга, кроме Новой Москвы, вошли Западный и Южный административные округа столицы. Здесь зарегистрировали 1,6 тысячи и более 1,3 тысячи договоров.
В свою очередь руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что, если сравнивать с прошлым месяцем, с пятого на четвертое место поднялся Северо-Западный административный округ с показателем 1026 договоров. В первой пятерке оказался и Юго-Восточный округ, где оформили 837 ДДУ. Северный округ расположился лишь на шестом месте.
За семь месяцев текущего года в Москве оформили более 80 тысяч долевых договоров. Из этого числа на Новую Москву пришлось свыше 23, 8 тысячи. В Западном округе с начала года оформили почти десять тысяч договоров, а в Южном – свыше девяти тысяч ДДУ.