https://ria.ru/20240826/efimov-1968481419.html

Ефимов: Новая Москва является лидером по числу оформленных ДДУ

Ефимов: Новая Москва является лидером по числу оформленных ДДУ - РИА Новости, 26.08.2024

Ефимов: Новая Москва является лидером по числу оформленных ДДУ

Новая Москва сохраняет лидерство по количеству зарегистрированных за семь месяцев текущего года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:05

2024-08-26T14:05

2024-08-26T14:05

москва

градостроительный комплекс москвы

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Новая Москва сохраняет лидерство по количеству зарегистрированных за семь месяцев текущего года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости согласно рейтингу Управления Росреестра по Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. В июле 2024 года в Москве оформлено свыше 11,5 тысячи первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО. Здесь за месяц зарегистрировано более 3,7 тысячи договоров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что Троицкий и Новомосковский административные округа лидируют в столице по числу оформленных ДДУ на протяжении нынешнего года.В первую тройку лидеров рейтинга, кроме Новой Москвы, вошли Западный и Южный административные округа столицы. Здесь зарегистрировали 1,6 тысячи и более 1,3 тысячи договоров.В свою очередь руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что, если сравнивать с прошлым месяцем, с пятого на четвертое место поднялся Северо-Западный административный округ с показателем 1026 договоров. В первой пятерке оказался и Юго-Восточный округ, где оформили 837 ДДУ. Северный округ расположился лишь на шестом месте.За семь месяцев текущего года в Москве оформили более 80 тысяч долевых договоров. Из этого числа на Новую Москву пришлось свыше 23, 8 тысячи. В Западном округе с начала года оформили почти десять тысяч договоров, а в Южном – свыше девяти тысяч ДДУ.

https://ria.ru/20240826/efimov-1968355539.html

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москва

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы)