https://ria.ru/20240826/efimov-1968356096.html

Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли

Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли - РИА Новости, 26.08.2024

Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли

В столичном районе Котловка по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка территории общей площадью почти шесть гектаров, РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:08

2024-08-26T09:08

2024-08-26T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c2c1e9fc21f13f8b6444dc939854414.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В столичном районе Котловка по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка территории общей площадью почти шесть гектаров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По проектам редевелопмента двух участков общей площадью почти шесть гектаров в течение четырех-пяти лет планируется строительство более 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 140 миллионов рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут более 300 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Первый участок находится в части бывшей промзоны "Черемушки", второй – на Нагорной улице 28/3. Их редевелопментом занимаются назначенные столичными властями операторы.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на части бывшей промзоны "Черемушки" будет построен жилой квартал по программе реновации площадью 95,5 тысячи квадратных метров. Рядом с домами планируется построить объекты общественно-делового назначения, в том числе детский сад на 150 мест. В свою очередь, на участке на Нагорной будет построена школа на более чем 1,3 тысячи мест, заключил Гаман.

https://ria.ru/20240824/efimov-1968135089.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы