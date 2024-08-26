Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В столичном районе Котловка по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка территории общей площадью почти шесть гектаров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"По проектам редевелопмента двух участков общей площадью почти шесть гектаров в течение четырех-пяти лет планируется строительство более 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 140 миллионов рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут более 300 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Первый участок находится в части бывшей промзоны "Черемушки", второй – на Нагорной улице 28/3. Их редевелопментом занимаются назначенные столичными властями операторы.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на части бывшей промзоны "Черемушки" будет построен жилой квартал по программе реновации площадью 95,5 тысячи квадратных метров. Рядом с домами планируется построить объекты общественно-делового назначения, в том числе детский сад на 150 мест. В свою очередь, на участке на Нагорной будет построена школа на более чем 1,3 тысячи мест, заключил Гаман.