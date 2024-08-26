Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/efimov-1968356096.html
Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли
Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли - РИА Новости, 26.08.2024
Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли
В столичном районе Котловка по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка территории общей площадью почти шесть гектаров, РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:08
2024-08-26T09:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c2c1e9fc21f13f8b6444dc939854414.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В столичном районе Котловка по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка территории общей площадью почти шесть гектаров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По проектам редевелопмента двух участков общей площадью почти шесть гектаров в течение четырех-пяти лет планируется строительство более 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 140 миллионов рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут более 300 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Первый участок находится в части бывшей промзоны "Черемушки", второй – на Нагорной улице 28/3. Их редевелопментом занимаются назначенные столичными властями операторы.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на части бывшей промзоны "Черемушки" будет построен жилой квартал по программе реновации площадью 95,5 тысячи квадратных метров. Рядом с домами планируется построить объекты общественно-делового назначения, в том числе детский сад на 150 мест. В свою очередь, на участке на Нагорной будет построена школа на более чем 1,3 тысячи мест, заключил Гаман.
https://ria.ru/20240824/efimov-1968135089.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3e6c47abc6f14a4aaeb8071e6d94cd1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В столичном районе Котловка по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка территории общей площадью почти шесть гектаров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"По проектам редевелопмента двух участков общей площадью почти шесть гектаров в течение четырех-пяти лет планируется строительство более 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 140 миллионов рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут более 300 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Первый участок находится в части бывшей промзоны "Черемушки", второй – на Нагорной улице 28/3. Их редевелопментом занимаются назначенные столичными властями операторы.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на части бывшей промзоны "Черемушки" будет построен жилой квартал по программе реновации площадью 95,5 тысячи квадратных метров. Рядом с домами планируется построить объекты общественно-делового назначения, в том числе детский сад на 150 мест. В свою очередь, на участке на Нагорной будет построена школа на более чем 1,3 тысячи мест, заключил Гаман.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ
24 августа, 12:09
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала