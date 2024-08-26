https://ria.ru/20240826/efimov-1968355539.html

Ефимов: пересадочный узел между станциями метро "Авиамоторная" готов на 96%

Ефимов: пересадочный узел между станциями метро "Авиамоторная" готов на 96% - РИА Новости, 26.08.2024

Ефимов: пересадочный узел между станциями метро "Авиамоторная" готов на 96%

Пересадочный узел между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий Московского метрополитена почти завершен, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:08

2024-08-26T10:08

2024-08-26T10:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 августа – РИА Новости. Пересадочный узел между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий Московского метрополитена почти завершен, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На создание пересадочного узла понадобилось более 3,7 тысячи кубических метров бетона. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок и архитектурная отделка. В пассажирской зоне укладывают гранитный пол. В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели, а в верхнем эскалаторном зале устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором. Готовность объекта составляет 96%", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Сейчас на станции продолжается монтаж инженерных систем и оборудования, а также ведется подготовка к обкатке и испытанию эскалаторов, указал заммэра.Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что станция Калининской линии расположена на 40 метров глубже станции БКЛ, что осложняет структуру пересадки. "Общая протяженность подземного коридора составляет 110 метров", – рассказал Загрутдинов.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, строительство пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии завершится в четвертом квартале этого года.

https://ria.ru/20240825/efimov-1968282661.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы