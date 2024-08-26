https://ria.ru/20240826/durov-1968622548.html

В американской НКО прокомментировали задержание Дурова

В американской НКО прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

В американской НКО прокомментировали задержание Дурова

События вокруг задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции угрожают праву на свободу выражения сотен миллионов пользователей Telegram,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:49

2024-08-26T21:49

2024-08-26T21:49

в мире

технологии

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. События вокруг задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции угрожают праву на свободу выражения сотен миллионов пользователей Telegram, заявил РИА Новости аналитик международной некоммерческой организации "Фонд электронных рубежей" (EFF) Джо Муллин. "Коммуникационные платформы, подобные Telegram - жизненно необходимая составляющая архитектуры интернета и основной двигатель обеспечения свободы слова. Если глава Telegram Павел Дуров арестован во Франции за то, как осуществляется модерация этой платформы, это несет угрозу свободе слова и праву на частную жизнь миллионов пользователей по всему миру", - заявил агентству представитель организации. Муллин указал, что отсутствие на протяжении долгого времени деталей о задержании и содержании обвинений, выдвинутых против Дурова, "вызывают озабоченность, поскольку дело касается мировой платформы, которую используют сотни миллионов человек". "На кону стоят их права на свободу выражения", - заявил представитель организации. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968596621.html

https://ria.ru/20240826/makron-1968591207.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции