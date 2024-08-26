Рейтинг@Mail.ru
Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 26.08.2024 (обновлено: 20:39 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/durov-1968615271.html
Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова
Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова
Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:36
2024-08-26T20:39
в мире
технологии
франция
париж
россия
павел дуров
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456581_0:192:1921:1272_1920x0_80_0_0_06731f71771c2049572d511066b08ff7.jpg
ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА новости. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, сообщил РИА Новости, что не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями. "IBPT не является ни полицейской службой, ни судебным органом, поэтому не имеет никакого отношения к расследованию во Франции. На данный момент нет сотрудничества между IBPT и французским координатором цифровых услуг, который отвечает за надзор в рамках Закона о цифровых услугах", - сказала РИА Новости официальный представитель бельгийского регулятора Натали Дюмон. Она пояснила, что роль бельгийского регулятора заключается не в том, чтобы отслеживать нелегальный контент в социальных сетях, а в том, чтобы следить за соблюдение установленных в ЕС правил модерирования контента, а также норм прозрачности. В мае этого года стало известно, что Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций будет осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза. Причина такого решения – регистрация в Бельгии компании EDSR, представляющей интересы мессенджера Telegram. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. До истечения срока предварительного задержания, который был продлен до 96 часов, Дуров должен предстать перед судом, который решит оставлять ли его под стражей. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, президент добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Ранее Европейская комиссия усилила контроль за соцсетями, работающими на территории Евросоюза, в рамках закона о цифровых услугах. В частности, Еврокомиссия в преддверии выборов в Европейский парламент открыла расследование против компании Meta* из-за политического контента в принадлежащих ей социальных сетях Facebook* и Instagram*. Также проводятся проверки в отношении TikTok. В ЕК пообещали проводить расследование и вводить меры против платформ, которые не будут выполнять рекомендации перед, во время и после выборов в ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах ЕС. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа прошлого года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
https://ria.ru/20240826/maduro-1968613741.html
https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html
франция
париж
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456581_0:0:1697:1272_1920x0_80_0_0_635b0a55d740c5fee70622a91b854b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, франция, париж, россия, павел дуров, эммануэль макрон, евросоюз, telegram, еврокомиссия, задержание павла дурова во франции, бельгия
В мире, Технологии, Франция, Париж, Россия, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Telegram, Еврокомиссия, Задержание Павла Дурова во Франции, Бельгия
Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова

IBPT заявил, что не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции

CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА новости. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, сообщил РИА Новости, что не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями.
«
"IBPT не является ни полицейской службой, ни судебным органом, поэтому не имеет никакого отношения к расследованию во Франции. На данный момент нет сотрудничества между IBPT и французским координатором цифровых услуг, который отвечает за надзор в рамках Закона о цифровых услугах", - сказала РИА Новости официальный представитель бельгийского регулятора Натали Дюмон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
25 августа, 08:00
Она пояснила, что роль бельгийского регулятора заключается не в том, чтобы отслеживать нелегальный контент в социальных сетях, а в том, чтобы следить за соблюдение установленных в ЕС правил модерирования контента, а также норм прозрачности.
В мае этого года стало известно, что Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций будет осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза. Причина такого решения – регистрация в Бельгии компании EDSR, представляющей интересы мессенджера Telegram.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами.
По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
До истечения срока предварительного задержания, который был продлен до 96 часов, Дуров должен предстать перед судом, который решит оставлять ли его под стражей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова
Вчера, 20:27
На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, президент добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Ранее Европейская комиссия усилила контроль за соцсетями, работающими на территории Евросоюза, в рамках закона о цифровых услугах.
В частности, Еврокомиссия в преддверии выборов в Европейский парламент открыла расследование против компании Meta* из-за политического контента в принадлежащих ей социальных сетях Facebook* и Instagram*. Также проводятся проверки в отношении TikTok.
В ЕК пообещали проводить расследование и вводить меры против платформ, которые не будут выполнять рекомендации перед, во время и после выборов в ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах ЕС.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа прошлого года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров
Вчера, 17:35
 
В миреТехнологииФранцияПарижРоссияПавел ДуровЭммануэль МакронЕвросоюзTelegramЕврокомиссияЗадержание Павла Дурова во ФранцииБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала