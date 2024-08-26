https://ria.ru/20240826/durov-1968615271.html

Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова

Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

Бельгийский регулятор заявил, что не имеет отношения к задержанию Дурова

Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:36

2024-08-26T20:36

2024-08-26T20:39

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ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА новости. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, сообщил РИА Новости, что не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями. "IBPT не является ни полицейской службой, ни судебным органом, поэтому не имеет никакого отношения к расследованию во Франции. На данный момент нет сотрудничества между IBPT и французским координатором цифровых услуг, который отвечает за надзор в рамках Закона о цифровых услугах", - сказала РИА Новости официальный представитель бельгийского регулятора Натали Дюмон. Она пояснила, что роль бельгийского регулятора заключается не в том, чтобы отслеживать нелегальный контент в социальных сетях, а в том, чтобы следить за соблюдение установленных в ЕС правил модерирования контента, а также норм прозрачности. В мае этого года стало известно, что Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций будет осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза. Причина такого решения – регистрация в Бельгии компании EDSR, представляющей интересы мессенджера Telegram. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. До истечения срока предварительного задержания, который был продлен до 96 часов, Дуров должен предстать перед судом, который решит оставлять ли его под стражей. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, президент добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Ранее Европейская комиссия усилила контроль за соцсетями, работающими на территории Евросоюза, в рамках закона о цифровых услугах. В частности, Еврокомиссия в преддверии выборов в Европейский парламент открыла расследование против компании Meta* из-за политического контента в принадлежащих ей социальных сетях Facebook* и Instagram*. Также проводятся проверки в отношении TikTok. В ЕК пообещали проводить расследование и вводить меры против платформ, которые не будут выполнять рекомендации перед, во время и после выборов в ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах ЕС. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа прошлого года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240826/maduro-1968613741.html

https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html

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