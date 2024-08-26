https://ria.ru/20240826/durov-1968610558.html

NYT отметила необычный характер заявления Макрона о задержании Дурова

NYT отметила необычный характер заявления Макрона о задержании Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

NYT отметила необычный характер заявления Макрона о задержании Дурова

Американская газета New York Times отметила необычный характер заявления президента Франции Эммануэля Макрона о задержании основателя соцсети Telegram Павла... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:08

2024-08-26T20:08

2024-08-26T20:08

в мире

павел дуров

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

франция

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times отметила необычный характер заявления президента Франции Эммануэля Макрона о задержании основателя соцсети Telegram Павла Дурова. Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. "Это был необычный шаг для Макрона", - комментирует газета заявление президента. Как отмечает издание, лидеры во Франции обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовных расследований. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968596621.html

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