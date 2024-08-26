https://ria.ru/20240826/durov-1968561442.html
Слуцкий рассказал о создании комитета в поддержку Дурова
Слуцкий рассказал о создании комитета в поддержку Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Слуцкий рассказал о создании комитета в поддержку Дурова
Российские и французские парламентарии планируют создать комитет в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, если его не освободят в течение 48 часов после... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:37
2024-08-26T16:37
2024-08-26T16:37
павел дуров
леонид слуцкий (политик)
telegram
лдпр
госдума рф
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские и французские парламентарии планируют создать комитет в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, если его не освободят в течение 48 часов после задержания, сообщил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "По французскому законодательству Павел Дуров должен быть освобождён в течение 48 часов после задержания. Если этого не произойдёт, мы с коллегами-парламентариями и здравомыслящими европейскими политиками планируем создать российско-французский комитет в его поддержку", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240826/durov-1968539540.html
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павел дуров, леонид слуцкий (политик), telegram, лдпр, госдума рф, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, Леонид Слуцкий (политик), Telegram, ЛДПР, Госдума РФ, Задержание Павла Дурова во Франции
Слуцкий рассказал о создании комитета в поддержку Дурова
Слуцкий: планируется создать российско-французский комитет в поддержку Дурова