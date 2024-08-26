https://ria.ru/20240826/durov-1968561442.html

Слуцкий рассказал о создании комитета в поддержку Дурова

Слуцкий рассказал о создании комитета в поддержку Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

Слуцкий рассказал о создании комитета в поддержку Дурова

Российские и французские парламентарии планируют создать комитет в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, если его не освободят в течение 48 часов после... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:37

2024-08-26T16:37

2024-08-26T16:37

павел дуров

леонид слуцкий (политик)

telegram

лдпр

госдума рф

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456581_0:192:1921:1272_1920x0_80_0_0_06731f71771c2049572d511066b08ff7.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские и французские парламентарии планируют создать комитет в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, если его не освободят в течение 48 часов после задержания, сообщил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "По французскому законодательству Павел Дуров должен быть освобождён в течение 48 часов после задержания. Если этого не произойдёт, мы с коллегами-парламентариями и здравомыслящими европейскими политиками планируем создать российско-французский комитет в его поддержку", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240826/durov-1968539540.html

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павел дуров, леонид слуцкий (политик), telegram, лдпр, госдума рф, задержание павла дурова во франции