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Дуров может повторить судьбу Ассанжа, считают эксперты - РИА Новости, 26.08.2024
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15:19 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/durov-1968539540.html
Дуров может повторить судьбу Ассанжа, считают эксперты
Дуров может повторить судьбу Ассанжа, считают эксперты - РИА Новости, 26.08.2024
Дуров может повторить судьбу Ассанжа, считают эксперты
Основатель Telegram Павел Дуров может повторить судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку его мессенджер ставит свободу слова на первое место, что РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:19
2024-08-26T15:19
в мире
технологии
павел дуров
джулиан ассанж
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров может повторить судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку его мессенджер ставит свободу слова на первое место, что раздражает многих политиков, а его задержание не основано ни на чем, кроме как на попытке оказать давление, рассказали РИА Новости иностранные эксперты. "Telegram - это платформа, которая цензурирует очень мало контента... и их позиция, разрешающая почти все на своей платформе, уже давно раздражает политиков на Западе... Так что, к сожалению, похоже, что Дуров может стать следующим Джулианом Ассанжем", - заявил доцент кафедры нейтралитета в Киотском университете Паскаль Лоттаз. Собеседник агентства добавил, что многие подозревают, что задержание Дурова было попыткой подавить Telegram со стороны Франции и Евросоюза. "Это задержание очень шокирует. Telegram - это приложение, которое позволяет вам свободно общаться. Его задержание не основано ни на чем, кроме давления", - сказал французский политик, писатель и адвокат Араш Дерамбарш. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/durov-1968409368.html
https://ria.ru/20240825/telegram-1968300673.html
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в мире, технологии, павел дуров, джулиан ассанж, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Джулиан Ассанж, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров может повторить судьбу Ассанжа, считают эксперты

Иностранные эксперты: Паевл Дуров может повторить судьбу Ассанжа

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров может повторить судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку его мессенджер ставит свободу слова на первое место, что раздражает многих политиков, а его задержание не основано ни на чем, кроме как на попытке оказать давление, рассказали РИА Новости иностранные эксперты.
«
"Telegram - это платформа, которая цензурирует очень мало контента... и их позиция, разрешающая почти все на своей платформе, уже давно раздражает политиков на Западе... Так что, к сожалению, похоже, что Дуров может стать следующим Джулианом Ассанжем", - заявил доцент кафедры нейтралитета в Киотском университете Паскаль Лоттаз.
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Собеседник агентства добавил, что многие подозревают, что задержание Дурова было попыткой подавить Telegram со стороны Франции и Евросоюза.
«
"Это задержание очень шокирует. Telegram - это приложение, которое позволяет вам свободно общаться. Его задержание не основано ни на чем, кроме давления", - сказал французский политик, писатель и адвокат Араш Дерамбарш.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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В миреТехнологииПавел ДуровДжулиан АссанжЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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