https://ria.ru/20240826/durov-1968514998.html

Задержание Дурова во Франции не вызвало широкой реакции в Париже

Задержание Дурова во Франции не вызвало широкой реакции в Париже - РИА Новости, 26.08.2024

Задержание Дурова во Франции не вызвало широкой реакции в Париже

Здание Суда Парижа, куда в соответствии с процедурой могли привезти задержанного в субботу основателя Telegram Павла Дурова, в понедельник в первой половине дня РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:04

2024-08-26T14:04

2024-08-26T14:04

в мире

павел дуров

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456621_0:348:960:888_1920x0_80_0_0_be5602dc6020da9743218d9dfbd4dcd5.jpg

ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Здание Суда Парижа, куда в соответствии с процедурой могли привезти задержанного в субботу основателя Telegram Павла Дурова, в понедельник в первой половине дня оставалось малолюдным без каких-либо признаков ажиотажа в ожидании знаменитого задержанного, передает корреспондент РИА Новости. У здания суда также немноголюдно, каких-либо протестов не наблюдается. "Я не слышал, чтобы планировались какие-либо протесты по этому поводу", - сказал местный журналист, освещающий задержание Дурова. В целом, журналисты отмечают, что задержание Дурова "окутано тайной" без каких-либо внятных разъяснений со стороны властей. При этом в пресс-службе Генеральной прокуратуры Франции РИА Новости не стали комментировать задержание, предложив обратиться в Парижскую прокуратуру. В столичной прокуратуре пока на запрос агентства не ответили. В свою очередь в парижском суде заявили РИА Новости, что не располагают данными о том, когда задержанный россиянин может предстать перед судьей для определения его дальнейшей судьбы. "На сегодня в графике заседаний такая фамилия не фигурирует", - сказал собеседник агентства. Несколько опрошенных РИА Новости жителей Парижа также рассказали, что либо не интересуются делом Дурова, либо и вовсе не слышали о нем. "Не знаю, такими новостями не интересуюсь", - сказал житель 17-ого округа французской столицы. В то же время Европейская комиссия, значительно ужесточившая некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявила РИА Новости, что не комментирует арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложила обратиться за разъяснениями к Франции. "Еврокомиссия не комментирует отдельные случаи и текущие расследования. Это вопрос к соответствующему государству-члену", - заявили РИА Новости в ЕК. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже в минувшую субботу. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену могут грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240825/durov-1968297607.html

https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968340388.html

https://ria.ru/20240826/kreml-1968513266.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции