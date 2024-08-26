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Спецслужбы будут пытаться добиться сотрудничества от Дурова, заявил сенатор - РИА Новости, 26.08.2024
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10:58 26.08.2024 (обновлено: 11:08 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/durov-1968457763.html
Спецслужбы будут пытаться добиться сотрудничества от Дурова, заявил сенатор
Спецслужбы будут пытаться добиться сотрудничества от Дурова, заявил сенатор - РИА Новости, 26.08.2024
Спецслужбы будут пытаться добиться сотрудничества от Дурова, заявил сенатор
Спецслужбы США будут пытаться добиться сотрудничества от задержанного в Париже владельца Telegram Павла Дурова и в итоге "сомнут" его, как владельца Facebook* и РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:58
2024-08-26T11:08
сша
париж
павел дуров
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спецслужбы США будут пытаться добиться сотрудничества от задержанного в Париже владельца Telegram Павла Дурова и в итоге "сомнут" его, как владельца Facebook* и других соцсетей Марка Цукерберга, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц."Что касается Дурова, я думаю, что, скорее всего, его сомнут, как смяли в своё время Цукерберга. Вы знаете, он тоже говорил о независимости - однако прекрасно сейчас все его сети... сотрудничают со спецслужбами. Тот же WhatsApp находится под полным контролем американцев. Я думаю, то же самое они попытаются сделать с Telegram. Либо они оставят в заключении Дурова, пока он не сломается", - сказал Джабаров в эфире "Р-24".Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240826/durov-1968433645.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968413980.html
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сша, париж, павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире
США, Париж, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Спецслужбы будут пытаться добиться сотрудничества от Дурова, заявил сенатор

Джабаров: спецслужбы в итоге "сомнут" Дурова, как Цукерберга

© Фото : Du Rove's Channel/TelegramПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Du Rove's Channel/Telegram
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спецслужбы США будут пытаться добиться сотрудничества от задержанного в Париже владельца Telegram Павла Дурова и в итоге "сомнут" его, как владельца Facebook* и других соцсетей Марка Цукерберга, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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"Что касается Дурова, я думаю, что, скорее всего, его сомнут, как смяли в своё время Цукерберга. Вы знаете, он тоже говорил о независимости - однако прекрасно сейчас все его сети... сотрудничают со спецслужбами. Тот же WhatsApp находится под полным контролем американцев. Я думаю, то же самое они попытаются сделать с Telegram. Либо они оставят в заключении Дурова, пока он не сломается", - сказал Джабаров в эфире "Р-24".
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
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