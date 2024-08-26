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На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП

На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП - РИА Новости, 26.08.2024

На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП

Водитель грузовика на Ставрополье врезался в отбойник, утечка топлива стала причиной многочисленных аварий для следовавших автомобилей, сообщает ГАИ... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:27

2024-08-26T20:27

2024-08-26T20:28

происшествия

гаи

россия

ставропольский край

дтп

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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель грузовика на Ставрополье врезался в отбойник, утечка топлива стала причиной многочисленных аварий для следовавших автомобилей, сообщает ГАИ Ставропольского края в Telegram-канале. "Водитель грузовика Shacman, двигаясь со стороны города Ставрополя в направлении Невинномысска, задел топливным баком разделительный отбойник. Утечка топлива образовала скользкую плёнку на проезжей части, и ехавшие следом автомобили потеряли управление, вызвав еще несколько ДТП", - говорится в сообщений. Массовые аварии стали причиной крупного затора на дороге. С места происшествия в больницу доставлены 5 человек.

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ставропольский край

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2024

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происшествия, гаи, россия, ставропольский край, дтп