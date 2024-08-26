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На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП - РИА Новости, 26.08.2024
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20:27 26.08.2024 (обновлено: 20:28 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/dtp-1968613937.html
На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП
На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП - РИА Новости, 26.08.2024
На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП
Водитель грузовика на Ставрополье врезался в отбойник, утечка топлива стала причиной многочисленных аварий для следовавших автомобилей, сообщает ГАИ... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:27
2024-08-26T20:28
происшествия
гаи
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель грузовика на Ставрополье врезался в отбойник, утечка топлива стала причиной многочисленных аварий для следовавших автомобилей, сообщает ГАИ Ставропольского края в Telegram-канале. "Водитель грузовика Shacman, двигаясь со стороны города Ставрополя в направлении Невинномысска, задел топливным баком разделительный отбойник. Утечка топлива образовала скользкую плёнку на проезжей части, и ехавшие следом автомобили потеряли управление, вызвав еще несколько ДТП", - говорится в сообщений. Массовые аварии стали причиной крупного затора на дороге. С места происшествия в больницу доставлены 5 человек.
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происшествия, гаи, россия, ставропольский край, дтп
Происшествия, ГАИ, Россия, Ставропольский край, ДТП
На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП

Грузовик вызвал массовое ДТП на Ставрополье, врезавшись в отбойник

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае
Место ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель грузовика на Ставрополье врезался в отбойник, утечка топлива стала причиной многочисленных аварий для следовавших автомобилей, сообщает ГАИ Ставропольского края в Telegram-канале.
"Водитель грузовика Shacman, двигаясь со стороны города Ставрополя в направлении Невинномысска, задел топливным баком разделительный отбойник. Утечка топлива образовала скользкую плёнку на проезжей части, и ехавшие следом автомобили потеряли управление, вызвав еще несколько ДТП", - говорится в сообщений.
Массовые аварии стали причиной крупного затора на дороге. С места происшествия в больницу доставлены 5 человек.
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае
Место ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае
 
ПроисшествияГАИРоссияСтавропольский крайДТП
 
 
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