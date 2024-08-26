На трассе в Ставрополье грузовик вызвал массовое ДТП
Грузовик вызвал массовое ДТП на Ставрополье, врезавшись в отбойник
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае
Место ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае
ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель грузовика на Ставрополье врезался в отбойник, утечка топлива стала причиной многочисленных аварий для следовавших автомобилей, сообщает ГАИ Ставропольского края в Telegram-канале.
"Водитель грузовика Shacman, двигаясь со стороны города Ставрополя в направлении Невинномысска, задел топливным баком разделительный отбойник. Утечка топлива образовала скользкую плёнку на проезжей части, и ехавшие следом автомобили потеряли управление, вызвав еще несколько ДТП", - говорится в сообщений.
Массовые аварии стали причиной крупного затора на дороге. С места происшествия в больницу доставлены 5 человек.
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае
Место ДТП, где водитель грузовика врезался в отбойник в Ставропольском крае