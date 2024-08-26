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Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч кв метров в Донецке - РИА Новости, 26.08.2024
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Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч кв метров в Донецке
Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч кв метров в Донецке - РИА Новости, 26.08.2024
Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч кв метров в Донецке
Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч квадратных метров в Донецке за 2024 год, об этом РИА Новости рассказал представитель службы заказчика... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:34
2024-08-26T11:34
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч квадратных метров в Донецке за 2024 год, об этом РИА Новости рассказал представитель службы заказчика московских дорожников на территории городского округа Донецк Леонид Бегунов. "В этом году в рамках благоустройства мы выполняем работу на двух объектах - парк имени Максима Горького и проспект Ильича… На данный момент благоустроено уже чуть более 400 тысяч квадратных метров. В конце строительного сезона в общей сложности будет благоустроено около 450 тысяч квадратных метров в городском округе Донецк", - сказал Бегунов. Он подчеркнул, что в парке им. М. Горького обустроено около 40 зон, среди которых площадка для выгула собак, спортивная, детская и универсальная игровая площадки, велобеговая дорожка, также 6 зон отдыха со столиками. По его словам реконструкция парка и проспекта реализуется по московским стандартам. "Концепция парка подразумевала в основном реализацию по московским стандартам, потому что, во-первых, покрытие все сделано в один уровень с бортовым камнем, помимо этого, это безбарьерная среда, которая также подразумевает, что маломобильные группы населения могут продвигаться от одной до другой части парка, не встретив никаких преград. По проспекту Ильича применяются те же самые технологии и материалы, которые применялись и в парке имени Максима Горького", - добавил Бегунов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Донецк, Максим Горький, Москва

Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч кв метров в Донецке

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковские дорожники благоустроили более 400 тыс квадратных метров в Донецке за 2024 год
Московские дорожники благоустроили более 400 тыс квадратных метров в Донецке за 2024 год - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Московские дорожники благоустроили более 400 тысяч квадратных метров в Донецке за 2024 год, об этом РИА Новости рассказал представитель службы заказчика московских дорожников на территории городского округа Донецк Леонид Бегунов.
"В этом году в рамках благоустройства мы выполняем работу на двух объектах - парк имени Максима Горького и проспект Ильича… На данный момент благоустроено уже чуть более 400 тысяч квадратных метров. В конце строительного сезона в общей сложности будет благоустроено около 450 тысяч квадратных метров в городском округе Донецк", - сказал Бегунов.
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Он подчеркнул, что в парке им. М. Горького обустроено около 40 зон, среди которых площадка для выгула собак, спортивная, детская и универсальная игровая площадки, велобеговая дорожка, также 6 зон отдыха со столиками.
По его словам реконструкция парка и проспекта реализуется по московским стандартам.
"Концепция парка подразумевала в основном реализацию по московским стандартам, потому что, во-первых, покрытие все сделано в один уровень с бортовым камнем, помимо этого, это безбарьерная среда, которая также подразумевает, что маломобильные группы населения могут продвигаться от одной до другой части парка, не встретив никаких преград. По проспекту Ильича применяются те же самые технологии и материалы, которые применялись и в парке имени Максима Горького", - добавил Бегунов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыДонецкМаксим ГорькийМосква
 
 
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