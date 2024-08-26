https://ria.ru/20240826/dnepropetrovsk-1968430979.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:22
2024-08-26T08:22
2024-08-26T08:22
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Днепропетровск… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240825/vzryvy-1968396195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Зеркало недели": в Днепропетровске прогремели взрывы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале
.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
"Днепропетровск
… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.