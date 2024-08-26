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Глава Ямала анонсировал улучшение мер поддержки для детей участников СВО - РИА Новости, 26.08.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:14 26.08.2024 (обновлено: 19:16 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/deti-1968603902.html
Глава Ямала анонсировал улучшение мер поддержки для детей участников СВО
Глава Ямала анонсировал улучшение мер поддержки для детей участников СВО - РИА Новости, 26.08.2024
Глава Ямала анонсировал улучшение мер поддержки для детей участников СВО
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов распространил меры поддержки на детей участников СВО, которые заключили контракт на военную службу в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:14
2024-08-26T19:16
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов распространил меры поддержки на детей участников СВО, которые заключили контракт на военную службу в других регионах, сообщает правительство ЯНАО. "У нас есть случаи, когда бойцы заключали контракты от других регионов, а их семьи проживают здесь. Мы договорились, что если ребенок фактически проживает здесь – а в этом несложно убедиться – то весь комплекс мер поддержки на таких детей будет распространяться. Это справедливо. Изменения внесем в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова губернатора. По данным департамента социальной защиты населения ЯНАО, сейчас в округе проживают порядка 200 детей, отцы которых отправились в зону спецоперации через военкоматы других регионов. Для получения мер поддержки необходимо будет подтвердить факт проживания ребенка на Ямале: постоянную или временную регистрацию, документы о пользовании или владении жилым помещением на Ямале либо справку из учебного заведения. Сейчас на Ямале детям участников СВО полагается обширный набор мер поддержки. Так, по линии соцзащиты предоставляется электронный сертификат на покупку всего необходимого к школе, также с помощью сертификата дети до трех лет обеспечиваются полноценным питанием. Помимо этого, детям круглогодично компенсируется проезд в отпуск и обратно в пределах 30 тысяч рублей. В городах дети обеспечены бесплатным проездом в общественном транспорте, бесплатно посещают кружки и секции в государственных и муниципальных учреждениях культуры и спорта, обеспечиваются экипировкой для тренировок. Также дети частников СВО могут воспользоваться полной компенсацией стоимости обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях либо образовательной субсидией для компенсации стоимости обучения в вузах в пределах 200 тысяч рублей.
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общество, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Ямал, Дмитрий Артюхов

Глава Ямала анонсировал улучшение мер поддержки для детей участников СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ямала Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов распространил меры поддержки на детей участников СВО, которые заключили контракт на военную службу в других регионах, сообщает правительство ЯНАО.
«
"У нас есть случаи, когда бойцы заключали контракты от других регионов, а их семьи проживают здесь. Мы договорились, что если ребенок фактически проживает здесь – а в этом несложно убедиться – то весь комплекс мер поддержки на таких детей будет распространяться. Это справедливо. Изменения внесем в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным департамента социальной защиты населения ЯНАО, сейчас в округе проживают порядка 200 детей, отцы которых отправились в зону спецоперации через военкоматы других регионов. Для получения мер поддержки необходимо будет подтвердить факт проживания ребенка на Ямале: постоянную или временную регистрацию, документы о пользовании или владении жилым помещением на Ямале либо справку из учебного заведения.
Сейчас на Ямале детям участников СВО полагается обширный набор мер поддержки. Так, по линии соцзащиты предоставляется электронный сертификат на покупку всего необходимого к школе, также с помощью сертификата дети до трех лет обеспечиваются полноценным питанием. Помимо этого, детям круглогодично компенсируется проезд в отпуск и обратно в пределах 30 тысяч рублей. В городах дети обеспечены бесплатным проездом в общественном транспорте, бесплатно посещают кружки и секции в государственных и муниципальных учреждениях культуры и спорта, обеспечиваются экипировкой для тренировок. Также дети частников СВО могут воспользоваться полной компенсацией стоимости обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях либо образовательной субсидией для компенсации стоимости обучения в вузах в пределах 200 тысяч рублей.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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