https://ria.ru/20240826/deputat-1968518203.html

Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить

Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить - РИА Новости, 26.08.2024

Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви, заявил в понедельник о попытке похищения его... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:19

2024-08-26T14:19

2024-08-26T14:19

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви, заявил в понедельник о попытке похищения его семьи в Европе. В воскресенье офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке. "Мою семью пытались похитить. Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту. Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он добавил, что в связи с инцидентом было написано заявление в правоохранительные органы, после чего местная полиция сразу провела расследование на месте по указанным потерпевшими лицам. "Все они, их автомобили были установлены. Сегодня мне стало известно, кто это делал, и какие цели преследовал… Сейчас слежка прекратилась, и они могут прийти в себя после происходящих преследований", - добавил депутат. Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в понедельник в эфире телеканала "Рада" заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. "Он незаконно и нелегально пересек границу… Мы подтверждаем, что он пересек границу и прибыл в Молдавию", - сказала она. Верховная рада Украины позднее в понедельник в своем Telegram-канале сообщила, что депутата в заграничную командировку не направляла. "Информируем, что депутат Украины А. Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - говорится в сообщении парламента. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.

https://ria.ru/20240820/rada-1967403017.html

https://ria.ru/20240819/pokushenie-1967201485.html

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966897043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, молдавия, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц