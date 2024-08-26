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Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить - РИА Новости, 26.08.2024
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14:19 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/deputat-1968518203.html
Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить
Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить - РИА Новости, 26.08.2024
Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви, заявил в понедельник о попытке похищения его... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:19
2024-08-26T14:19
в мире
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европа
молдавия
верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви, заявил в понедельник о попытке похищения его семьи в Европе. В воскресенье офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке. "Мою семью пытались похитить. Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту. Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он добавил, что в связи с инцидентом было написано заявление в правоохранительные органы, после чего местная полиция сразу провела расследование на месте по указанным потерпевшими лицам. "Все они, их автомобили были установлены. Сегодня мне стало известно, кто это делал, и какие цели преследовал… Сейчас слежка прекратилась, и они могут прийти в себя после происходящих преследований", - добавил депутат. Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в понедельник в эфире телеканала "Рада" заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. "Он незаконно и нелегально пересек границу… Мы подтверждаем, что он пересек границу и прибыл в Молдавию", - сказала она. Верховная рада Украины позднее в понедельник в своем Telegram-канале сообщила, что депутата в заграничную командировку не направляла. "Информируем, что депутат Украины А. Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - говорится в сообщении парламента. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
https://ria.ru/20240820/rada-1967403017.html
https://ria.ru/20240819/pokushenie-1967201485.html
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966897043.html
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в мире, украина, европа, молдавия, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Европа, Молдавия, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Депутат Рады Дмитрук заявил, что его семью пытались похитить

Защищавший УПЦ депутат Рады заявил о попытке похищения его семьи в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви, заявил в понедельник о попытке похищения его семьи в Европе.
В воскресенье офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке.
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"Мою семью пытались похитить. Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту. Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в связи с инцидентом было написано заявление в правоохранительные органы, после чего местная полиция сразу провела расследование на месте по указанным потерпевшими лицам. "Все они, их автомобили были установлены. Сегодня мне стало известно, кто это делал, и какие цели преследовал… Сейчас слежка прекратилась, и они могут прийти в себя после происходящих преследований", - добавил депутат.
Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в понедельник в эфире телеканала "Рада" заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. "Он незаконно и нелегально пересек границу… Мы подтверждаем, что он пересек границу и прибыл в Молдавию", - сказала она.
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Верховная рада Украины позднее в понедельник в своем Telegram-канале сообщила, что депутата в заграничную командировку не направляла. "Информируем, что депутат Украины А. Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - говорится в сообщении парламента.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
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