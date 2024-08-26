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Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух - РИА Новости, 26.08.2024
Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Число мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе Горловки возросло до двух, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:00
2024-08-26T16:00
2024-08-26T16:00
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе Горловки возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела. "Количество раненых мирных горловчан в результате обстрела посёлка шахты им. Румянцева со стороны вооруженных формирований Украины возросло до двух", - говорится в сообщении Ивана Приходько. Также в понедельник Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей в поселке Новгородское и в городе Дзержинск городского округа Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240826/obstrel-1968551374.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Мэр Горловки Приходько: число раненных при обстреле ВСУ поселка выросло до двух