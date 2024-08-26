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Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/chislo-1968553083.html
Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух - РИА Новости, 26.08.2024
Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Число мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе Горловки возросло до двух, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:00
2024-08-26T16:00
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе Горловки возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела. "Количество раненых мирных горловчан в результате обстрела посёлка шахты им. Румянцева со стороны вооруженных формирований Украины возросло до двух", - говорится в сообщении Ивана Приходько. Также в понедельник Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей в поселке Новгородское и в городе Дзержинск городского округа Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненных при украинском обстреле Горловки возросло до двух

Мэр Горловки Приходько: число раненных при обстреле ВСУ поселка выросло до двух

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе Горловки возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела.
"Количество раненых мирных горловчан в результате обстрела посёлка шахты им. Румянцева со стороны вооруженных формирований Украины возросло до двух", - говорится в сообщении Ивана Приходько.
Также в понедельник Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей в поселке Новгородское и в городе Дзержинск городского округа Горловка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Александровку из натовской артиллерии
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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