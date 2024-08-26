https://ria.ru/20240826/byudzhet-1968592261.html

Доходы бюджета Республики Адыгея выросли на треть

Доходы бюджета Республики Адыгея выросли на треть - РИА Новости, 26.08.2024

Доходы бюджета Республики Адыгея выросли на треть

Доходы консолидированного бюджета Адыгеи выросли на 135,9%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:22

2024-08-26T18:22

2024-08-26T18:22

республика адыгея

экономика

республика адыгея

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 26 авг - РИА Новости. Доходы консолидированного бюджета Адыгеи выросли на 135,9%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание кабмина, на котором, среди прочего, обсуждалось исполнения консолидированного бюджета республики с начала года. "По итогам семи месяцев собственные доходы консолидированного бюджета Республики Адыгея составили более 17,8 миллиарда рублей, с темпом роста к 2023 году 135,9% или +4,7 миллиарда рублей. В том числе, собственные доходы республиканского бюджета – почти 12,9 миллиарда рублей, темп роста к 2023 году 133,8% или +3,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. С учетом этого Кумпилов поставил задачу активизировать жилищное строительство в муниципалитетах в рамках государственных программ, в том числе для обеспечения жильем детей-сирот. "В этом году на приобретение квартир для детей-сирот к запланированным 182 миллионам рублей по поручению главы Адыгеи дополнительно выделено 186 миллионов рублей, что в сумме позволит обеспечить жильем 149 человек из данной категории", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240821/kumpilov-1967647113.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, республика адыгея, мурат кумпилов