Доходы бюджета Республики Адыгея выросли на треть
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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
МАЙКОП, 26 авг - РИА Новости. Доходы консолидированного бюджета Адыгеи выросли на 135,9%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание кабмина, на котором, среди прочего, обсуждалось исполнения консолидированного бюджета республики с начала года.
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"По итогам семи месяцев собственные доходы консолидированного бюджета Республики Адыгея составили более 17,8 миллиарда рублей, с темпом роста к 2023 году 135,9% или +4,7 миллиарда рублей. В том числе, собственные доходы республиканского бюджета – почти 12,9 миллиарда рублей, темп роста к 2023 году 133,8% или +3,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
С учетом этого Кумпилов поставил задачу активизировать жилищное строительство в муниципалитетах в рамках государственных программ, в том числе для обеспечения жильем детей-сирот.
"В этом году на приобретение квартир для детей-сирот к запланированным 182 миллионам рублей по поручению главы Адыгеи дополнительно выделено 186 миллионов рублей, что в сумме позволит обеспечить жильем 149 человек из данной категории", - добавляется в релизе.