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В результате атаки беспилотников на Энгельс поврежден многоэтажный дом
В результате атаки беспилотников на Энгельс поврежден многоэтажный дом - РИА Новости, 26.08.2024
В результате атаки беспилотников на Энгельс поврежден многоэтажный дом
В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в городе Энгельсе, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:32
2024-08-26T07:32
2024-08-26T09:16
энгельс
пушкин
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в городе Энгельсе, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Бусаргин отметил, что всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. На месте работают экстренные службы. "Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение", - добавил губернатор. Бусаргин также уточнил, что выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968426190.html
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энгельс, пушкин, саратовская область, роман бусаргин, происшествия
Энгельс, Пушкин, Саратовская область, Роман Бусаргин, Происшествия
В результате атаки беспилотников на Энгельс поврежден многоэтажный дом
Бусаргин: при атаке БПЛА на Энгельс поврежден многоэтажный дом, пострадавших нет
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в городе Энгельсе, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«
"В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Бусаргин отметил, что всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. На месте работают экстренные службы.
"Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение", - добавил губернатор.
Бусаргин также уточнил, что выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций.