Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области
Расчеты ударных БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области
© Минобороны РоссииРасчет ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
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"В ходе ведения воздушного наблюдения операторами разведывательных БПЛА была выявлена точка со спрятанными в ней двумя 120-миллиметровыми минометам и боеприпасами к ним. Операторы БПЛА артиллерийского соединения ВДВ с помощью квадрокопреров со сбросами и FPV-дронов успешно уничтожили выявленную цель", - сообщили в оборонном ведомстве.
Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка позиций противника ведется круглосуточно, на глубину более 30 километров в тыл противника.
Решительные действия десантников из Краснодарского края нарушили планы украинской армии и не позволили применить 120-миллиметровые минометы по нашим подразделениям и мирному населению левого берега Днепра Херсонской области.
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