https://ria.ru/20240826/bpla-1968421376.html

Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области

Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2024

Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T05:26

2024-08-26T05:26

2024-08-26T11:46

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушного наблюдения операторами разведывательных БПЛА была выявлена точка со спрятанными в ней двумя 120-миллиметровыми минометам и боеприпасами к ним. Операторы БПЛА артиллерийского соединения ВДВ с помощью квадрокопреров со сбросами и FPV-дронов успешно уничтожили выявленную цель", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка позиций противника ведется круглосуточно, на глубину более 30 километров в тыл противника. Решительные действия десантников из Краснодарского края нарушили планы украинской армии и не позволили применить 120-миллиметровые минометы по нашим подразделениям и мирному населению левого берега Днепра Херсонской области.

https://ria.ru/20240825/vsu-1968398097.html

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днепр (город), херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии