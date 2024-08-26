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Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2024
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05:26 26.08.2024 (обновлено: 11:46 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bpla-1968421376.html
Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области
Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2024
Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:26
2024-08-26T11:46
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушного наблюдения операторами разведывательных БПЛА была выявлена точка со спрятанными в ней двумя 120-миллиметровыми минометам и боеприпасами к ним. Операторы БПЛА артиллерийского соединения ВДВ с помощью квадрокопреров со сбросами и FPV-дронов успешно уничтожили выявленную цель", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка позиций противника ведется круглосуточно, на глубину более 30 километров в тыл противника. Решительные действия десантников из Краснодарского края нарушили планы украинской армии и не позволили применить 120-миллиметровые минометы по нашим подразделениям и мирному населению левого берега Днепра Херсонской области.
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днепр (город), херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России
Расчеты БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области

Расчеты ударных БПЛА уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области

© Минобороны РоссииРасчет ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск Днепр уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Минобороны России
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"В ходе ведения воздушного наблюдения операторами разведывательных БПЛА была выявлена точка со спрятанными в ней двумя 120-миллиметровыми минометам и боеприпасами к ним. Операторы БПЛА артиллерийского соединения ВДВ с помощью квадрокопреров со сбросами и FPV-дронов успешно уничтожили выявленную цель", - сообщили в оборонном ведомстве.
Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка позиций противника ведется круглосуточно, на глубину более 30 километров в тыл противника.
Решительные действия десантников из Краснодарского края нарушили планы украинской армии и не позволили применить 120-миллиметровые минометы по нашим подразделениям и мирному населению левого берега Днепра Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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