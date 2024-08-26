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На трассе в Ростовской области опрокинулся большегруз
На трассе в Ростовской области опрокинулся большегруз - РИА Новости, 26.08.2024
На трассе в Ростовской области опрокинулся большегруз
Большегруз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, движение на север на этом участке приостановлено, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:03
2024-08-26T14:03
2024-08-26T14:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Большегруз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, движение на север на этом участке приостановлено, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. По предварительным данным ведомства, около 9.00 мск на 812-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, большегруз опрокинулся. "Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в связи с ДТП на 812-м км автодороги "М-4 "Дон" временно движение транспортных средств с юга на север приостановлено", - говорится в сообщении. В настоящий момент направлены эвакуаторы для перемещения транспортного средства с проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.
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происшествия, ростовская область, чертковский район, россия, дтп
Происшествия, Ростовская область, Чертковский район, Россия, ДТП
На трассе в Ростовской области опрокинулся большегруз
Большегруз опрокинулся на М-4 "Дон" под Ростовом и перекрыл движение на север