https://ria.ru/20240826/bolshegruz-1968514387.html

На трассе в Ростовской области опрокинулся большегруз

На трассе в Ростовской области опрокинулся большегруз - РИА Новости, 26.08.2024

На трассе в Ростовской области опрокинулся большегруз

Большегруз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, движение на север на этом участке приостановлено, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:03

2024-08-26T14:03

2024-08-26T14:03

происшествия

ростовская область

чертковский район

россия

дтп

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Большегруз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, движение на север на этом участке приостановлено, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. По предварительным данным ведомства, около 9.00 мск на 812-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, большегруз опрокинулся. "Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в связи с ДТП на 812-м км автодороги "М-4 "Дон" временно движение транспортных средств с юга на север приостановлено", - говорится в сообщении. В настоящий момент направлены эвакуаторы для перемещения транспортного средства с проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.

https://ria.ru/20240825/avtobus-1968364426.html

ростовская область

чертковский район

россия

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происшествия, ростовская область, чертковский район, россия, дтп