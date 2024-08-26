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В Болгарии два парашютиста упали на легковой автомобиль - РИА Новости, 26.08.2024
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14:48 26.08.2024 (обновлено: 15:04 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bolgarija-1968526354.html
В Болгарии два парашютиста упали на легковой автомобиль
В Болгарии два парашютиста упали на легковой автомобиль - РИА Новости, 26.08.2024
В Болгарии два парашютиста упали на легковой автомобиль
Два парашютиста упали на легковой автомобиль в столичном регионе Болгарии, они госпитализированы, передает агентство Novini со ссылкой на региональное... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:48
2024-08-26T15:04
происшествия
авто
болгария
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два парашютиста упали на легковой автомобиль в столичном регионе Болгарии, они госпитализированы, передает агентство Novini со ссылкой на региональное управление МВД. Инцидент произошел 25 августа в селе Чернёво. По данным местной полиции, на окраине села упали два парашютиста. Было установлено, что после прыжка они ударились о лобовое стекло припаркованного автомобиля. "Парашютисты были госпитализированы для лечения переломов, не представляющих угрозы для жизни", - отмечает агентство.
https://rsport.ria.ru/20240610/parashyut-1951918666.html
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происшествия, авто, болгария
Происшествия, Авто, Болгария
В Болгарии два парашютиста упали на легковой автомобиль

В Болгарии два парашютиста упали на легковой автомобиль, оба госпитализированы

© соцсетиМесто происшествия, где два парашютиста упали на легковой автомобиль в Болгарии
Место происшествия, где два парашютиста упали на легковой автомобиль в Болгарии - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© соцсети
Место происшествия, где два парашютиста упали на легковой автомобиль в Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два парашютиста упали на легковой автомобиль в столичном регионе Болгарии, они госпитализированы, передает агентство Novini со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел 25 августа в селе Чернёво.
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где два парашютиста упали на легковой автомобиль в Болгарии
Место происшествия, где два парашютиста упали на легковой автомобиль в Болгарии - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где два парашютиста упали на легковой автомобиль в Болгарии
По данным местной полиции, на окраине села упали два парашютиста. Было установлено, что после прыжка они ударились о лобовое стекло припаркованного автомобиля.
«
"Парашютисты были госпитализированы для лечения переломов, не представляющих угрозы для жизни", - отмечает агентство.
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