https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html
Общественные пространства благоустроят в шести городах Кировской области
Общественные пространства благоустроят в шести городах Кировской области - РИА Новости, 26.08.2024
Общественные пространства благоустроят в шести городах Кировской области
Впервые сразу 6 проектов благоустройства городов Кировской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:52
2024-08-26T22:52
2024-08-26T23:15
кировская область
общество
александр соколов
котельнич
кировская область
кирово-чепецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963421487_0:205:2730:1741_1920x0_80_0_0_b53e4ac3a79e97ec7ebf717182aebd14.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Впервые сразу 6 проектов благоустройства городов Кировской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги конкурса подвели на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге. "В юбилейный для региона год - год 650-летия Кирова - Кировская область впервые направила на конкурс сразу 9 проектов - от городов Белая Холуница, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Котельнич, Кирс, Луза, Мураши, Советск, Уржум. Из 9 проектов 6 стали победителями", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал победу сразу шести проектов знаковой для региона. "Еще в 2022 году на конкурс от региона была подана одна заявка. В прошлом году направили уже 6 проектов, 2 из них выиграли. Год назад поставил задачу увеличить число заявок от нашей области. Муниципалитеты активизировались и создали 9 проектов, из которых две трети стали победителями. Все победившие заявки крайне актуальны для наших городов. Вместе с муниципалитетами обеспечим качественное создание комфортной среды", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Все проекты-победители направлены на создание новых центров развития городов. Так, проект города Белая Холуница "Белый берег" разработан для благоустройства территории, которая располагается непосредственно рядом с Белохолуницкой ГЭС. Здесь планируется создать зону для семейного отдыха - пирс для рыбалки, зону для загара, прокат лодок, детские площадки и кафе. Проект Вятских Полян направлен на дальнейшее благоустройство купеческой части города - улиц Ленина и Советской. В Кирово-Чепецке разработан проект парка "Двуречье", который предлагает развитие комплекса общественных пространств на улице Первомайской с продолжением Вятской набережной. В Котельниче предлагается создать парк "Перепутье" в центре города вокруг пруда с кафе, детской площадкой, местами для занятия спортом. В Кирсе разработан проект развития набережной с пешеходными зонами и велодорожкой, кафе, лодочной станцией, уличными площадками для занятия спортом. В Уржуме в исторической части города у городского сада планируется благоустроить пространство "Уржумский косогор". Победители федерального отбора получают федеральное финансирование на реализацию проектов в следующем году.
https://ria.ru/20240822/pedagogi-1967834314.html
https://ria.ru/20240821/kirov-1967517690.html
котельнич
кировская область
кирово-чепецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963421487_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5e8cc211e37abf3985c2ba4023587aca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр соколов, котельнич, кировская область, кирово-чепецк
Кировская область, Общество, Александр Соколов, Котельнич, Кировская область, Кирово-Чепецк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Впервые сразу 6 проектов благоустройства городов Кировской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства региона.
Итоги конкурса подвели на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге
.
"В юбилейный для региона год - год 650-летия Кирова
- Кировская область впервые направила на конкурс сразу 9 проектов - от городов Белая Холуница, Вятские Поляны
, Кирово-Чепецк
, Котельнич
, Кирс, Луза, Мураши, Советск
, Уржум
. Из 9 проектов 6 стали победителями", - говорится в сообщении.
Губернатор Кировской области Александр Соколов
назвал победу сразу шести проектов знаковой для региона.
«
"Еще в 2022 году на конкурс от региона была подана одна заявка. В прошлом году направили уже 6 проектов, 2 из них выиграли. Год назад поставил задачу увеличить число заявок от нашей области. Муниципалитеты активизировались и создали 9 проектов, из которых две трети стали победителями. Все победившие заявки крайне актуальны для наших городов. Вместе с муниципалитетами обеспечим качественное создание комфортной среды", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Все проекты-победители направлены на создание новых центров развития городов. Так, проект города Белая Холуница "Белый берег" разработан для благоустройства территории, которая располагается непосредственно рядом с Белохолуницкой ГЭС. Здесь планируется создать зону для семейного отдыха - пирс для рыбалки, зону для загара, прокат лодок, детские площадки и кафе.
Проект Вятских Полян направлен на дальнейшее благоустройство купеческой части города - улиц Ленина и Советской
. В Кирово-Чепецке разработан проект парка "Двуречье", который предлагает развитие комплекса общественных пространств на улице Первомайской с продолжением Вятской набережной.
В Котельниче предлагается создать парк "Перепутье" в центре города вокруг пруда с кафе, детской площадкой, местами для занятия спортом. В Кирсе разработан проект развития набережной с пешеходными зонами и велодорожкой, кафе, лодочной станцией, уличными площадками для занятия спортом. В Уржуме в исторической части города у городского сада планируется благоустроить пространство "Уржумский косогор".
Победители федерального отбора получают федеральное финансирование на реализацию проектов в следующем году.