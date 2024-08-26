https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html

Общественные пространства благоустроят в шести городах Кировской области

Общественные пространства благоустроят в шести городах Кировской области - РИА Новости, 26.08.2024

Общественные пространства благоустроят в шести городах Кировской области

Впервые сразу 6 проектов благоустройства городов Кировской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:52

2024-08-26T22:52

2024-08-26T23:15

кировская область

общество

александр соколов

котельнич

кировская область

кирово-чепецк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Впервые сразу 6 проектов благоустройства городов Кировской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги конкурса подвели на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге. "В юбилейный для региона год - год 650-летия Кирова - Кировская область впервые направила на конкурс сразу 9 проектов - от городов Белая Холуница, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Котельнич, Кирс, Луза, Мураши, Советск, Уржум. Из 9 проектов 6 стали победителями", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал победу сразу шести проектов знаковой для региона. "Еще в 2022 году на конкурс от региона была подана одна заявка. В прошлом году направили уже 6 проектов, 2 из них выиграли. Год назад поставил задачу увеличить число заявок от нашей области. Муниципалитеты активизировались и создали 9 проектов, из которых две трети стали победителями. Все победившие заявки крайне актуальны для наших городов. Вместе с муниципалитетами обеспечим качественное создание комфортной среды", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Все проекты-победители направлены на создание новых центров развития городов. Так, проект города Белая Холуница "Белый берег" разработан для благоустройства территории, которая располагается непосредственно рядом с Белохолуницкой ГЭС. Здесь планируется создать зону для семейного отдыха - пирс для рыбалки, зону для загара, прокат лодок, детские площадки и кафе. Проект Вятских Полян направлен на дальнейшее благоустройство купеческой части города - улиц Ленина и Советской. В Кирово-Чепецке разработан проект парка "Двуречье", который предлагает развитие комплекса общественных пространств на улице Первомайской с продолжением Вятской набережной. В Котельниче предлагается создать парк "Перепутье" в центре города вокруг пруда с кафе, детской площадкой, местами для занятия спортом. В Кирсе разработан проект развития набережной с пешеходными зонами и велодорожкой, кафе, лодочной станцией, уличными площадками для занятия спортом. В Уржуме в исторической части города у городского сада планируется благоустроить пространство "Уржумский косогор". Победители федерального отбора получают федеральное финансирование на реализацию проектов в следующем году.

https://ria.ru/20240822/pedagogi-1967834314.html

https://ria.ru/20240821/kirov-1967517690.html

котельнич

кировская область

кирово-чепецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр соколов, котельнич, кировская область, кирово-чепецк