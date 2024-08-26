https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968507773.html

Томской области дали премию за активность жителей в благоустройстве

Томской области дали премию за активность жителей в благоустройстве - РИА Новости, 26.08.2024

Томской области дали премию за активность жителей в благоустройстве

Томскую область признали лучшим регионом России по вовлечению волонтеров в развитие комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:40

2024-08-26T13:40

2024-08-26T13:40

томская область

жкх

калуга

марат хуснуллин

ирина гриценко

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ТОМСК, 26 авг – РИА Новости. Томскую область признали лучшим регионом России по вовлечению волонтеров в развитие комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает в понедельник администрация региона. Итоги I Национальной премии в сфере "Формирования комфортной городской среды" подвели на всероссийском Форуме малых городов и исторических поселений в Калуге – ключевом мероприятии формирования комфортной городской среды. В номинации "Лучший регион по вовлечению волонтеров в развитие комфортной городской среды" победу одержала Томская область. "Томская область ежегодно входит в число регионов-лидеров по вовлечению жителей в вопросы благоустройства. Так, в 2024 году на всероссийском голосовании за объекты благоустройства отдали свои голоса почти 260 тысяч жителей региона. Более 1,5 тысячи волонтеров помогали в проведении голосования этого года в Томской области", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что волонтеры рассказывали жителям о голосовании и возможности выбрать общественное пространство, которое будет благоустроено в городе или селе по нацпроекту "Жилье и городская среда". Томские волонтеры благоустройства Елена Валова, Анна Зубрилина и Ирина Гриценко стали лучшими в стране – с их помощью больше всего жителей проголосовали за новые объекты. Кроме этого, образовательные субботники Центра развития городской среды Томской области вошли в 2024 году в топ-9 лучших добровольческих практик улучшения городской среды, выбранных минстроем России. Главным событием Форума малых городов и исторических поселений станет объявление победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году на конкурс подали заявки два города Томской области – Северск и Стрежевой. Победителей определит федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года – в этом году будет определено 288 победителей. Национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды является высшей наградой за вклад регионов, профессионального сообщества и экспертов в сферу городского развития. Ей отмечаются регионы и эксперты, которые внесли за последние пять лет наиболее значимый вклад в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в президентский нацпроект "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html

https://ria.ru/20240719/tomsk-1960620150.html

калуга

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, калуга, марат хуснуллин, ирина гриценко