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Эксперты обсудили роль МСП в развитии регионов в ходе бизнесфорума - РИА Новости, 26.08.2024
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15:08 26.08.2024 (обновлено: 16:16 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/biznesforum-1968535930.html
Эксперты обсудили роль МСП в развитии регионов в ходе бизнесфорума
Эксперты обсудили роль МСП в развитии регионов в ходе бизнесфорума - РИА Новости, 26.08.2024
Эксперты обсудили роль МСП в развитии регионов в ходе бизнесфорума
Гости и участники VI Дальневосточного форума предпринимателей, прошедшего в Хабаровске, обсудили роль МСП в развитии регионов, новые перспективы ритейла и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:08
2024-08-26T16:16
россия
хабаровск
хабаровский край
псб (банк псб)
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Гости и участники VI Дальневосточного форума предпринимателей, прошедшего в Хабаровске, обсудили роль МСП в развитии регионов, новые перспективы ритейла и финтеха, трансформацию финансового сектора, приграничную логистику и транспортную инфраструктуру, сообщает пресс-служба ПСБ, который выступил партнером мероприятия. Экспертами в деловой программе форума выступила делегация ПСБ, которую возглавила старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса Ирина Жимерина. На пленарной сессии форума она осветила состояние отрасли и поделилась итогами ежеквартального исследования индекса RSBIr, отметив высокий уровень показателя по Хабаровскому краю — на фоне улучшения ситуации в продажах он составил 53,3 пункта по итогам второго квартала 2024 года. По словам Жимериной, при этом в Хабаровском крае, как и по России в целом, наблюдается ослабление компоненты "Кредиты", входящей в исследование и говорящей о спросе МСП на заемное финансирование и его доступности для предпринимателей. "Мы видим тренд на сокращение кредитования, вместе с тем, ряд государственных программ поддержки прекратил свое действие (…) ПСБ – активный участник всех госпрограмм, в настоящий момент действуют минимум четыре по различным направлениям", – приводятся в сообщении слова Жимериной. Она также добавила, что в настоящее время банк сформировал предобренные кредитные предложения для более четырех тысяч предприятий МСП Хабаровского края на сумму более 260 миллиардов рублей, что позволяет предпринимателям максимально оперативно закрывать их финансовые потребности.
https://ria.ru/20240823/psb-1967979768.html
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россия
хабаровск
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россия, хабаровск, хабаровский край, псб (банк псб), константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
Россия, Хабаровск, Хабаровский край, ПСБ (Банк ПСБ), Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ)

Эксперты обсудили роль МСП в развитии регионов в ходе бизнесфорума

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Гости и участники VI Дальневосточного форума предпринимателей, прошедшего в Хабаровске, обсудили роль МСП в развитии регионов, новые перспективы ритейла и финтеха, трансформацию финансового сектора, приграничную логистику и транспортную инфраструктуру, сообщает пресс-служба ПСБ, который выступил партнером мероприятия.
Экспертами в деловой программе форума выступила делегация ПСБ, которую возглавила старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса Ирина Жимерина. На пленарной сессии форума она осветила состояние отрасли и поделилась итогами ежеквартального исследования индекса RSBIr, отметив высокий уровень показателя по Хабаровскому краю — на фоне улучшения ситуации в продажах он составил 53,3 пункта по итогам второго квартала 2024 года.
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По словам Жимериной, при этом в Хабаровском крае, как и по России в целом, наблюдается ослабление компоненты "Кредиты", входящей в исследование и говорящей о спросе МСП на заемное финансирование и его доступности для предпринимателей.
"Мы видим тренд на сокращение кредитования, вместе с тем, ряд государственных программ поддержки прекратил свое действие (…) ПСБ – активный участник всех госпрограмм, в настоящий момент действуют минимум четыре по различным направлениям", – приводятся в сообщении слова Жимериной.
Она также добавила, что в настоящее время банк сформировал предобренные кредитные предложения для более четырех тысяч предприятий МСП Хабаровского края на сумму более 260 миллиардов рублей, что позволяет предпринимателям максимально оперативно закрывать их финансовые потребности.
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РоссияХабаровскХабаровский крайПСБ (Банк ПСБ)Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ)
 
 
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