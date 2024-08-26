https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968545779.html

Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек

Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек - РИА Новости, 26.08.2024

Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек

Почти 1000 человек выехали из Курской области в безопасные районы за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:38

2024-08-26T15:38

2024-08-26T15:38

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 1000 человек выехали из Курской области в безопасные районы за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "За минувшие сутки в безопасные районы из приграничных территорий убыли самостоятельно и организованными колоннами почти 1000 (961) человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в шести муниципальных районах области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В ПВР, лечебных и соцучреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов России размещены свыше 11,5 тысячи человек, в том числе боле 3,5 тысячи детей. Около 7 тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области. Кроме того, продолжается работа по поиску людей, с которыми у родственников не было возможности установить связь. За прошедшие сутки удалось установить местонахождение людей и организовать с ними связь по 61 заявке. "Всего благодаря проведенной работе воссоединились более 330 семей", - добавили в ведомстве. Уточняется, что за сутки пятью колоннами в регион доставлено более 50 тонн гумпомощи. Ее распределяют по пунктам временного размещения вынужденных переселенцев. Всего за время чрезвычайной ситуации 120 колоннами в Курскую область прибыло более 3100 тонн гуманитарных грузов. Ожидается доставка еще свыше 120 тонн. Продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим гражданам, предусмотренной законодательством в связи с введением режима ЧС. "Всего финансовую помощь получили уже более 36 тысяч человек на сумму 543 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)