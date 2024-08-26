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Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек - РИА Новости, 26.08.2024
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15:38 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968545779.html
Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек
Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек - РИА Новости, 26.08.2024
Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек
Почти 1000 человек выехали из Курской области в безопасные районы за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:38
2024-08-26T15:38
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 1000 человек выехали из Курской области в безопасные районы за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "За минувшие сутки в безопасные районы из приграничных территорий убыли самостоятельно и организованными колоннами почти 1000 (961) человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в шести муниципальных районах области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В ПВР, лечебных и соцучреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов России размещены свыше 11,5 тысячи человек, в том числе боле 3,5 тысячи детей. Около 7 тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области. Кроме того, продолжается работа по поиску людей, с которыми у родственников не было возможности установить связь. За прошедшие сутки удалось установить местонахождение людей и организовать с ними связь по 61 заявке. "Всего благодаря проведенной работе воссоединились более 330 семей", - добавили в ведомстве. Уточняется, что за сутки пятью колоннами в регион доставлено более 50 тонн гумпомощи. Ее распределяют по пунктам временного размещения вынужденных переселенцев. Всего за время чрезвычайной ситуации 120 колоннами в Курскую область прибыло более 3100 тонн гуманитарных грузов. Ожидается доставка еще свыше 120 тонн. Продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим гражданам, предусмотренной законодательством в связи с введением режима ЧС. "Всего финансовую помощь получили уже более 36 тысяч человек на сумму 543 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Курской области за сутки выехали около тысячи человек

МЧС: около 1 тыс человек выехали за сутки из Курской области в безопасные районы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области
Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 1000 человек выехали из Курской области в безопасные районы за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"За минувшие сутки в безопасные районы из приграничных территорий убыли самостоятельно и организованными колоннами почти 1000 (961) человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в шести муниципальных районах области", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В ПВР, лечебных и соцучреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов России размещены свыше 11,5 тысячи человек, в том числе боле 3,5 тысячи детей. Около 7 тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области.
Кроме того, продолжается работа по поиску людей, с которыми у родственников не было возможности установить связь. За прошедшие сутки удалось установить местонахождение людей и организовать с ними связь по 61 заявке.
«
"Всего благодаря проведенной работе воссоединились более 330 семей", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что за сутки пятью колоннами в регион доставлено более 50 тонн гумпомощи. Ее распределяют по пунктам временного размещения вынужденных переселенцев. Всего за время чрезвычайной ситуации 120 колоннами в Курскую область прибыло более 3100 тонн гуманитарных грузов. Ожидается доставка еще свыше 120 тонн.
Продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим гражданам, предусмотренной законодательством в связи с введением режима ЧС.
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"Всего финансовую помощь получили уже более 36 тысяч человек на сумму 543 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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