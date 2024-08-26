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При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения - РИА Новости, 26.08.2024
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09:30 26.08.2024 (обновлено: 09:46 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968437654.html
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения - РИА Новости, 26.08.2024
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения
БПЛА атаковали Волгоградскую область, в результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:30
2024-08-26T09:46
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. БПЛА атаковали Волгоградскую область, в результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения", - приводит его слова администрация области.Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, уточнил Бочаров.
https://ria.ru/20240826/ataka-1968429341.html
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, россия
Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения

При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области поврежден жилой дом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с антидроновым ружьем
Военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. БПЛА атаковали Волгоградскую область, в результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения", - приводит его слова администрация области.
Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, уточнил Бочаров.
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