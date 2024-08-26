https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968437654.html

При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения

При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения - РИА Новости, 26.08.2024

При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения

БПЛА атаковали Волгоградскую область, в результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:30

2024-08-26T09:30

2024-08-26T09:46

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. БПЛА атаковали Волгоградскую область, в результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения", - приводит его слова администрация области.Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, уточнил Бочаров.

https://ria.ru/20240826/ataka-1968429341.html

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, россия