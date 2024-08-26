https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968437654.html
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения - РИА Новости, 26.08.2024
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения
БПЛА атаковали Волгоградскую область, в результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:30
2024-08-26T09:30
2024-08-26T09:46
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. БПЛА атаковали Волгоградскую область, в результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения", - приводит его слова администрация области.Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, уточнил Бочаров.
https://ria.ru/20240826/ataka-1968429341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, россия
Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области повреждены строения
При падении обломков двух БПЛА в Волгоградской области поврежден жилой дом