https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427516.html

В Орловской области сбили три украинских БПЛА

В Орловской области сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024

В Орловской области сбили три украинских БПЛА

Над Орловской областью утром сбиты три беспилотника, информации о повреждениях или пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:50

2024-08-26T07:50

2024-08-26T07:52

орловская область

специальная военная операция на украине

россия

андрей клычков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Над Орловской областью утром сбиты три беспилотника, информации о повреждениях или пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Андрей Клычков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над территорией Орловской области сбит один беспилотник."Сегодня рано утром в воздушном пространстве над Орловской областью были сбиты три вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы. В настоящий момент информация о повреждениях или пострадавших отсутствует", - написал Клычков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html

орловская область

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орловская область, россия, андрей клычков