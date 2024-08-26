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В Орловской области сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 26.08.2024 (обновлено: 07:52 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427516.html
В Орловской области сбили три украинских БПЛА
В Орловской области сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
В Орловской области сбили три украинских БПЛА
Над Орловской областью утром сбиты три беспилотника, информации о повреждениях или пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:50
2024-08-26T07:52
орловская область
специальная военная операция на украине
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Над Орловской областью утром сбиты три беспилотника, информации о повреждениях или пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Андрей Клычков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над территорией Орловской области сбит один беспилотник."Сегодня рано утром в воздушном пространстве над Орловской областью были сбиты три вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы. В настоящий момент информация о повреждениях или пострадавших отсутствует", - написал Клычков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html
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орловская область, россия, андрей клычков
Орловская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области сбили три украинских БПЛА

Губернатор Клычков: ПВО сбила в Орловской области сбили три украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Над Орловской областью утром сбиты три беспилотника, информации о повреждениях или пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Андрей Клычков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над территорией Орловской области сбит один беспилотник.
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"Сегодня рано утром в воздушном пространстве над Орловской областью были сбиты три вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы. В настоящий момент информация о повреждениях или пострадавших отсутствует", - написал Клычков в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияАндрей Клычков
 
 
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