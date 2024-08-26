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В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427227.html
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА
Повреждения и пострадавшие в результате атаки трех беспилотников в Тульской области отсутствуют, сообщили в региональном министерстве безопасности. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:47
2024-08-26T07:47
специальная военная операция на украине
тульская область
саратовская область
россия
происшествия
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ТУЛА, 26 авг - РИА Новости. Повреждения и пострадавшие в результате атаки трех беспилотников в Тульской области отсутствуют, сообщили в региональном министерстве безопасности."Двадцать шестого августа над Тульской областью была пресечена атака трёх БПЛА. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Минобороны РФ в понедельник сообщило об уничтожении двадцати украинских БПЛА самолетного типа: девять беспилотников были сбиты над территорией Саратовской области, три - над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html
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тульская область, саратовская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Саратовская область, Россия, Происшествия
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

В Тульской области отразили атаку трех украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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ТУЛА, 26 авг - РИА Новости. Повреждения и пострадавшие в результате атаки трех беспилотников в Тульской области отсутствуют, сообщили в региональном министерстве безопасности.
"Двадцать шестого августа над Тульской областью была пресечена атака трёх БПЛА. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Жилой дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице
Вчера, 07:41
Минобороны РФ в понедельник сообщило об уничтожении двадцати украинских БПЛА самолетного типа: девять беспилотников были сбиты над территорией Саратовской области, три - над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьСаратовская областьРоссияПроисшествия
 
 
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