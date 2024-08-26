https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427227.html

В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024

В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

Повреждения и пострадавшие в результате атаки трех беспилотников в Тульской области отсутствуют, сообщили в региональном министерстве безопасности. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:47

2024-08-26T07:47

2024-08-26T07:47

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ТУЛА, 26 авг - РИА Новости. Повреждения и пострадавшие в результате атаки трех беспилотников в Тульской области отсутствуют, сообщили в региональном министерстве безопасности."Двадцать шестого августа над Тульской областью была пресечена атака трёх БПЛА. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Минобороны РФ в понедельник сообщило об уничтожении двадцати украинских БПЛА самолетного типа: девять беспилотников были сбиты над территорией Саратовской области, три - над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html

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тульская область, саратовская область, россия, происшествия