https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427227.html
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА
Повреждения и пострадавшие в результате атаки трех беспилотников в Тульской области отсутствуют, сообщили в региональном министерстве безопасности. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:47
2024-08-26T07:47
2024-08-26T07:47
специальная военная операция на украине
тульская область
саратовская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298551_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_8781dce51c5a96f8c2f78a8749f9bcab.jpg
ТУЛА, 26 авг - РИА Новости. Повреждения и пострадавшие в результате атаки трех беспилотников в Тульской области отсутствуют, сообщили в региональном министерстве безопасности."Двадцать шестого августа над Тульской областью была пресечена атака трёх БПЛА. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Минобороны РФ в понедельник сообщило об уничтожении двадцати украинских БПЛА самолетного типа: девять беспилотников были сбиты над территорией Саратовской области, три - над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html
тульская область
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298551_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_8652401afacdebb1dabe4ce2a8431b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, саратовская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Саратовская область, Россия, Происшествия
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА
В Тульской области отразили атаку трех украинских БПЛА