https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968426190.html

В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города

В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города - РИА Новости, 26.08.2024

В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города

Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавила и сорвала 97 террористических атак украинских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, рассказали... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:27

2024-08-26T07:27

2024-08-26T07:31

специальная военная операция на украине

макеевка

ясиноватая

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавила и сорвала 97 террористических атак украинских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 97 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении ведомства. Беспилотники противника были перехвачены среди прочего рядом с крупными промышленными объектами в Донецке, отмечают в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы дистанционного управления беспилотниками. В местах падения перехваченных беспилотных аппаратов ВСУ жертв и повреждений городской инфраструктуры не было.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html

макеевка

ясиноватая

россия

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макеевка, ясиноватая, россия, вооруженные силы украины