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В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 26.08.2024 (обновлено: 07:31 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968426190.html
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города - РИА Новости, 26.08.2024
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города
Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавила и сорвала 97 террористических атак украинских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, рассказали... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:27
2024-08-26T07:31
специальная военная операция на украине
макеевка
ясиноватая
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавила и сорвала 97 террористических атак украинских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 97 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении ведомства. Беспилотники противника были перехвачены среди прочего рядом с крупными промышленными объектами в Донецке, отмечают в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы дистанционного управления беспилотниками. В местах падения перехваченных беспилотных аппаратов ВСУ жертв и повреждений городской инфраструктуры не было.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html
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макеевка, ясиноватая, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Ясиноватая, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города

УФСБ ДНР: около ста БПЛА пытались атаковать города в регионе за прошедшую неделю

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавила и сорвала 97 террористических атак украинских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
"За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 97 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении ведомства.
Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
Вчера, 07:17
Беспилотники противника были перехвачены среди прочего рядом с крупными промышленными объектами в Донецке, отмечают в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы дистанционного управления беспилотниками. В местах падения перехваченных беспилотных аппаратов ВСУ жертв и повреждений городской инфраструктуры не было.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаЯсиноватаяРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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