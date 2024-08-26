https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968426190.html
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города - РИА Новости, 26.08.2024
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города
Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавила и сорвала 97 террористических атак украинских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, рассказали... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:27
2024-08-26T07:27
2024-08-26T07:31
специальная военная операция на украине
макеевка
ясиноватая
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавила и сорвала 97 террористических атак украинских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 97 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении ведомства. Беспилотники противника были перехвачены среди прочего рядом с крупными промышленными объектами в Донецке, отмечают в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы дистанционного управления беспилотниками. В местах падения перехваченных беспилотных аппаратов ВСУ жертв и повреждений городской инфраструктуры не было.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html
макеевка
ясиноватая
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901994228_520:0:2777:1693_1920x0_80_0_0_41a9c7868be3487e73fe9497f5f29b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, ясиноватая, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Ясиноватая, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР на прошлой неделе отразили атаки более ста БПЛА на крупные города
УФСБ ДНР: около ста БПЛА пытались атаковать города в регионе за прошедшую неделю