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Над территорией России за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ
Над территорией России за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, больше всего над Саратовской областью, где сбиты девять дронов,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:15
2024-08-26T07:15
2024-08-26T07:26
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, больше всего над Саратовской областью, где сбиты девять дронов, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ отметили, что девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968423791.html
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россия, саратовская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саратовская область, Курская область
Над территорией России за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО ночью сбила над территорией России 20 БПЛА ВСУ