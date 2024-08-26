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Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе
Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе
Два украинских FPV-дрона атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, ранены два жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:14
2024-08-26T00:14
2024-08-26T00:14
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белгородская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два украинских FPV-дрона атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, ранены два жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "На участке автодороги Красная Яруга - Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что девушку везут в детскую областную клиническую больницу, а мужчину - в городскую больницу №2 Белгорода. Машина полностью сгорело, добавил он.
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белгородская область, вячеслав гладков, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе
Гладков: в результате атаки БПЛА на автомобиль на трассе пострадали два человека