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Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе

Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе

Два украинских FPV-дрона атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, ранены два жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:14

2024-08-26T00:14

2024-08-26T00:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два украинских FPV-дрона атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, ранены два жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "На участке автодороги Красная Яруга - Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что девушку везут в детскую областную клиническую больницу, а мужчину - в городскую больницу №2 Белгорода. Машина полностью сгорело, добавил он.

https://ria.ru/20240825/vsu-1968398097.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, белгород, происшествия