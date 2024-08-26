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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 26.08.2024 (обновлено: 11:22 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bespilotnik-1968462356.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.08.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:18
2024-08-26T11:22
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html
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брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия
В Брянской области сбили украинский беспилотник

ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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