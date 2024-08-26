https://ria.ru/20240826/bespilotnik-1968462356.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.08.2024

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:18

2024-08-26T11:18

2024-08-26T11:22

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия