https://ria.ru/20240826/bespilotnik-1968415779.html

В Брянской области уничтожили украинский БПЛА

В Брянской области уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024

В Брянской области уничтожили украинский БПЛА

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T02:25

2024-08-26T02:25

2024-08-26T02:28

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз